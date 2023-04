Ce n'est pas tous les jours qu'on voit une équipe de football entonner un chant de louanges ! Mardi 18 avril 2023, les joueurs du club londonien Leyton Orient ont fêté « divinement » bien leur promotion en Ligue One (Division 3).

Le saint Esprit semble être descendu sur les joueurs du club de football londonien, Leyton Orient, lorsqu’ils ont appris leur promotion en Ligue One (Division 3), le 18 avril 2023 à l’issue de leur match contre Gillingham. « Chanter Alléluia est tout ce dont j’ai besoin. Quand je pense à ta bonté et à ton amour pour moi. Oh, la joie de mon salut me revient. C’est juste un vieil alléluia avec une nouvelle mélodie ».

Ces paroles de Old Church Basement des groupes chrétiens Maverick City Music et Elevation Worship ont fait trembler les vestiaires. Un moment festif vu plus de 40.000 fois sur Instagram et partagé par Ballers in God, une page qui recense les footballeur ayant la foi.