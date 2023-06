Après la papamobile, découvrez le “papasatellite”

Le minisatellite du Vatican a décollé ce lundi à bord d'une fusée Space X. A l'intérieur, un message d'espérance du Pape inspiré de son discours sur la place Saint-Pierre pendant la pandémie.

Après la papamobile, voilà le papasatellite. Pour la première fois, un message du Pape François a quitté la Terre ce lundi dans un petit satellite transporté par une fusée Space X. Il s’agit d’un message inspiré de la prière prononcée par le Pape le 27 mars 2020 sur une place Saint-Pierre déserte, en pleine pandémie de Covid. François invitait les chrétiens du monde entier à ne garder l’espérance et à ne pas rester sourds aux cris des pauvres.

« Embrasser la croix, c’est trouver le courage d’embrasser toutes les contrariétés du temps présent, en abandonnant un moment notre soif de toute puissance et de possession, pour faire place à la créativité que seul l’Esprit est capable de susciter, avait-il encore dit. C’est trouver le courage d’ouvrir des espaces où tous peuvent se sentir appelés, et permettre de nouvelles formes d’hospitalité et de fraternité ainsi que de solidarité. »

« Satellite de l’espérance »

La prière, gravée en lettres minuscules sur un nano-livre d’une épaisseur de 2 millimètres – soit la taille d’une pointe de stylo – est contenue dans un petit satellite de 3 kg, qui tourne désormais autour de la Terre à 525 km d’altitude. Baptisée « Spei Satelles » (satellite de l’espérance, ndlr.), la mission spatiale est menée par le Vatican en collaboration avec l’Agence spatiale italienne et les étudiants de l’école polytechnique de Turin, qui ont conçu l’appareil.

Avec la prière gravée, le satellite italien transporte également tout un système de communication. Le Vatican a indiqué qu’il sera possible de capter des messages d’espérance du Pape depuis ce satellite sur la Terre, grâce aux ondes radio. « Cette mission spatiale est un signe concret de cette espérance », a précisé le Vatican sur le site de la mission spatiale. Spei Satelles embarque ainsi le nom de milliers de personnes qui se sont inscrites sur le site, en s’engageant à faire une oeuvre de fraternité et de paix sur la Terre. Un combat que le Pape entend bien mener sur tous les fronts, jusque dans l’espace.