À Rennes, une église rend grâce pour son nouveau clocher

L'église Sainte-Thérèse de Rennes a retrouvé sa flèche mercredi 24 mai. Entièrement détruite par un violent incendie en juillet 2018, elle a été reconstruite à l'identique et placée tout en haut de l'édifice au cours d'une opération délicate.

Son incendie avait profondément attristé les Rennais : dans la nuit du 31 juillet au 1er août 2018, la flèche de l’église Sainte-Thérèse de Rennes, classée aux monuments historiques, s’embrasait avant de s’effondrer en quelques minutes. Cinq ans plus tard, la voilà de nouveau visible dans le ciel de Rennes, avec ses 21 mètres de hauteur et son poids de 17 tonnes. Reconstruite à l’identique par une entreprise locale, la flèche arbore une nouvelle croix à son extrémité, surmontée d’un coq.

« Cet animal, dont le chant annonce le lever du soleil, symbolise en effet le passage des ténèbres à la lumière. De même que le coq annonce le jour nouveau, le chrétien se prépare au jour où le Christ apparaîtra à tous les hommes dans sa lumière », a salué le diocèse de Rennes. L’ensemble avait été béni par Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes, le dimanche 12 mars 2023.

Des dizaines de personnes ont pu assister à son installation le mercredi 24 mai, à l’aide d’une grue spéciale. Une opération aussi délicate qu’impressionnante rondement menée par le grutier. Désormais, seules les cloches sont attendues : l’une d’entre elles doit être remplacée après avoir été abîmée par la forte chaleur subie pendant l’incendie. Les horloges devraient bientôt être remises à l’heure, elles aussi endommagées par les flammes.

Sauvée par les pompiers

La cinquantaine de pompiers présents sur place au moment du drame avait permis d’éviter que ne soit touché le reste de cet édifice construit dans les années 1930. Les causes exactes de l’incendie sont toujours obscures, bien que l’on puisse établir aujourd’hui sa nature accidentelle. En 2001 déjà, l’église Sainte-Thérèse avait été ravagée par les flammes en raison d’une défaillance électrique au cœur de la sacristie. « Après deux incendies, nous espérons maintenant que cet ouvrage remarquable demeurera pour des siècles et que l’âme du quartier va rester vivante grâce à cette réalisation exemplaire et symbolique dans ce que représente un clocher pour une ville », a déclaré Mgr d’Ornellas.

Découvrez en images comment la flèche a été hissée sur l’église Sainte-Thérèse :