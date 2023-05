À Voutezac, les fidèles retrouvent enfin leur église ravagée par les flammes

En Corrèze, l'église Saint-Christophe de Voutezac a enfin été réouverte au culte après plus d'un an de fermeture, le dimanche 30 avril. Ravagée par un terrible incendie en janvier 2021, sa restauration est presque entièrement achevée.

Dans cette petite commune de Corrèze, à Voutezac, quelque mille âmes ont enfin retrouvé leur église, éventrée par un terrible incendie survenu en janvier 2021. Le dimanche 30 avril, Mgr Francis Bestion a célébré la première messe depuis la fermeture de l’église et a béni le nouvel autel.

Le diocèse de Tulle a partagé sur son compte Twitter une vidéo annonçant la « réouverture au culte de l’église de Voutezac », qui présente les différentes étapes du chantier de reconstruction. « La première étape a été de sécuriser le lieu, puisque la charpente s’était écroulée dans la nef », relate le maire de la commune, Jean-Claude Reynaud. Ce sont trois entreprises locales, situées à Brive et à Objat, qui se sont ensuite chargées de la restauration de la charpente, de la toiture et du pignon. L’intérieur de l’église, mutilé par les écroulements, a presque retrouvé l’ensemble de ses apparats initiaux. Une restauration rapide, permise en grande partie par la mobilisation sans failles des entreprises et de la commune, avec les aides de la région et du département.