Inscriptions record au pèlerinage de Chartres 2023

Notre-Dame de Chrétienté, l’association qui organise chaque année un grand pèlerinage à la Pentecôte, enregistre cette année un taux de participation jamais égalé par le passé. Pas moins de 16.000 pèlerins s’apprêtent à rallier Paris à Chartres les 27, 28 et 29 mai prochains.

Ni le motu proprio Traditionis custodes, ni même le rescrit publié le 21 février 2023 restreignant l’usage du rite tridentin auquel Notre-Dame de Chrétienté est attachée, ne semblent freiner les fidèles. Au contraire, les pèlerins marchant de Notre-Dame de Paris à Notre-Dame de Chartes à la Pentecôte 2023 n’auront jamais été aussi nombreux.

« Du jamais vu ! » se réjouit Odile Téqui, responsable de la communication de Notre-Dame de Chrétienté. L’association, qui a fêté l’année dernière ses 40 ans, attire de plus en plus de pèlerins. Si depuis sept ans, les rangs grossissent de 10% chaque année, comme l’expliquait l’année dernière Jean de Tauriers, le président de l’association, 2023 affiche une augmentation de 33%, contraignant les organisateurs à clore les inscriptions quinze jours avant le pèlerinage. 16.000 pèlerins s’apprêtent à rallier Chartres les 27, 28, 29 mai prochains, alors qu’ils étaient 12.000 l’année dernière.

Si le nombre de prêtres et de religieux (300 personnes) et de pèlerins étrangers (1.400 provenant de 21 pays différents) reste stable, ce sont surtout les adultes (10.000) et les familles qui viennent gonfler la colonne de pèlerins, dont la moyenne d’âge s’élève cette année à 20,5 ans.

« Une participation totalement historique », constate Odile Téqui. « La liturgie traditionnelle semble répondre à une soif – peut être accrue ces derniers temps – de transcendance, de catéchisme consistant, de calme et de profondeur. Les nouveaux convertis ou les reconvertis qui viennent au pèlerinage témoignent aussi de la réalité joyeuse et accueillante qu’ils y trouvent », confie-t-elle à Aleteia.