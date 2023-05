La leçon d’une larme

Les voyons-nous ces personnes fragiles qui cachent leur besoin profond d’être aimées, comme tout le monde, mais que le monde ignore ? La philosophe Jeanne Larghero propose que nous leur posions la question de Jésus à l’aveugle Bartimée : "Et toi, que veux-tu que je fasse pour toi ?"

Nous sommes dans une classe de collège, comme il en existe partout en France. Depuis le début de l’année, Cécile se colle invariablement au fond de la classe. Les autres ont bien repéré qu’elle était un peu « ralentie ». Elle ne comprend pas grand-chose, et quand elle comprend, c’est toujours après tout le monde. Le groupe de filles assises à quelques mètres d’elle a pris l’habitude d’en rigoler en douce, de sourire en coin. Personne ne la maltraite, personne ne va vers elle, et c’est comme ça depuis le début de l’année. Même Marie-Hélène, une élève sensible et généreuse semble s’être fait une raison : Cécile n’est pas comme nous mais n’a pas l’air d’en être très malheureuse, laissons-la tranquille. Comme on dit, elle est vraiment « ralentie ». D’autres pensent même « attardée ».

Le besoin d’être aimé

Mais un jour, alors qu’une moquerie lâchée un peu plus haut traverse les bavardages, la jeune Marie-Hélène jette un regard par-dessus son épaule. Elle aperçoit Cécile, toujours dans son coin, toujours impassible. Impassible ? Non. Une larme, une toute petite larme a perlé au coin de son œil, et coule lentement le long de sa joue. Pour Marie-Hélène, ce n’est pas une simple larme, c’est une déchirure qui la marque au cœur, à vie. Elle comprend que l’enfant renfermée vit des émotions, a des sentiments en dépit de son intelligence empêchée. Elle comprend qu’un enfant enfermé par son handicap a les mêmes besoins profonds que tout un chacun : le besoin d’être aimé, d’être accueilli, le besoin d’avoir des amis. Et Cécile pleure à l’intérieur d’elle-même depuis des semaines. Aujourd’hui la larme est sortie.