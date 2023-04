 À Toulouse, on sonne le carillon pour « l’happy hour » !

Le carillon de l'église Saint-Pierre des Chartreux, à Toulouse, retentira de nouveau à partir du samedi 15 avril sur la place Saint-Pierre, l'une des plus animées de la ville, à 19h pile, heure de l'Angélus mais aussi de "l'happy hour" ! De quoi enfin réunir... le spirituel et le spiritueux !

Annoncer l’Angélus auprès des étudiants attablés aux bars au beau milieu de l’happy hour ? C’est possible ! La vie de la place Saint-Pierre de Toulouse, plus connue pour ses bars et son activité nocturne frénétique que pour l’église qui lui a pourtant donné son nom, sera désormais rythmée, à partir du 15 avril, par le son du carillon qui va résonner quotidiennement à 19 heures, heure de la prière de l’Angélus.

L’église Saint-Pierre des Chartreux (Toulouse). © Diocèse de Toulouse

La raison ? L’inauguration du carillon de l’église Saint-Pierre des Chartreux le 15 avril 2023 qui ne sonnait plus depuis plus de cinquante ans. Petite particularité, l’édifice se situe à deux pas de la place Saint-Pierre et de l’université Toulouse-Capitole et de ses milliers d’étudiants. Les cloches, pour certaines d’entre elles, étaient entreposées jusqu’à présent dans le beffroi attenant au clocher de l’église. Ce carillon a pour originalité de ne pouvoir être sonné que manuellement, engagement de taille pour les étudiants qui s’en chargeront à midi et à dix-neuf heures chaque jour de la semaine en se relayant ; c’est en effet à Saint-Pierre des Chartreux que se trouve la paroisse étudiante de Toulouse.

Un beau symbole pour les quinze étudiants toulousains qui ont reçu cette année le baptême à Pâques – presque autant que de cloches, au nombre de 16. Et, qui sait, peut-être que le carillon retentissant au milieu des tables de la place en conduira d’autres vers le chemin de l’église…