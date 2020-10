Dix paroles inspirantes pour commencer sa journée du bon pied

Cliquez ici pour ouvrir le diaporama

Le début d’une nouvelle journée peut être rempli d’espoir et d’excitation, mais il y a aussi des matins où nous sommes remplis de terreur et d’anxiété. Heureusement, quelle que soit votre situation, inspirez-vous des paroles de sagesse des grands saints et de la Bible pleines de foi !

Elles vous aideront à vous motiver et à donner plus de sens à votre vie. Vous pouvez même les imprimer et les placer dans différents lieux de la maison pour donner un vrai coup de pouce à vos matinées.

