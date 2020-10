Une prière du matin pour commencer la journée gonflé à bloc

Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens Te demander la paix, la sagesse et la force. Je veux regarder aujourd’hui le monde avec des yeux tous remplis d’amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences, Tes enfants comme Tu les vois Toi-même, et ainsi, ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent dans mon esprit, que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m’approchent sentent Ta présence, revêts-moi de Ta beauté, Seigneur, et qu’au long de ce jour, je Te révèle. Amen. » Saint Bruno le Chartreux (1030-1101)

Les minutes qui suivent le réveil sont décisives pour influencer le reste de la journée. Mettre au point une routine est alors très précieux. Rien de mieux que de faire l’expérience d’un calme qui ouvre la poitrine et qui déploie la respiration. Celui qui apaise les voix intérieures et permet de se mettre en présence de Dieu. Voici une magnifique prière du matin de saint Bruno le Chartreux pour démarrer la journée gonflé à bloc et centré sur l’essentiel :

Neuf astuces pour se lever du bon pied le matin :