Réalisé par Stéphanie Pillonca, le téléfilm de 90 minutes « Apprendre à t’aimer « , a déjà reçu un prix « coup de cœur » de la part du jury au festival de Luchon 2020. Il vient de toucher à présent le cœur des téléspectateurs puisqu’il réalise la deuxième meilleure audience hier soir, derrière le match de football France-Croatie. Une performance d’autant plus notable. Ce sont ainsi 3.791.000 téléspectateurs, soit 17.2 % de part de marché, qui ont pu s’émouvoir devant l’histoire de ce couple, incarné par Julie de Bona et Ary Abittan, qui découvre la trisomie 21 de leur fille et doit apprendre à vivre avec et à l’accepter.

Sur Twitter aussi, le succès est de mise, les commentaires émus et élogieux se succèdent tout au long de la soirée. Des témoignages, des partages et des situations vécues, c’est sûr le téléfilm a trouvé son public.

Après la diffusion émouvante, retour sur le plateau où l’animatrice Flavie Flament ne cachait pas son émotion et a su poser les bonnes questions aux parents venus témoigner du bouleversement de leurs vies mais surtout de l’amour qu’ils portent à ces enfants extraordinaires. Quant à l’actrice Julie de Bona, elle confie de nouveau sur le plateau, sa joie d’interpréter ce magnifique rôle et comment la découverte de ce handicap a totalement modifié sa vision de la vie.

Pour ceux qui ont raté la soirée, vous pouvez la retrouver en replay et en attendant, découvrir cet extrait magnifique où le père, Ary Abbitan, découvre la grâce de la danse.