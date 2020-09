© Jean Claude MOIREAU/WONDER FILMS/M6

Difficile pour Frank, professeur de judo, d’accepter la naissance de sa fille porteuse de trisomie 21 dont le handicap inopiné bouleverse violemment ses projets de vie. C’est que raconte le téléfilm Apprendre à t’aimer diffusé ce soir sur M6. Avec l’aide de sa femme Cécile, Frank va pourtant se laisser transformer pas à pas. Réalisé par Stéphanie Pillonca, le téléfilm de 90 minutes a déjà reçu un prix « coup de cœur » de la part du jury au festival de Luchon 2020. Les parents sont incarnés par Julie de Bona et Ary Abittan.

« Mon personnage ne sait pas gérer l’arrivée de cet enfant. Cette petite fille va le ramener à l’essentiel de la vie et lui remplir le cœur », expliquait Ary Abittan au cours d’une interview. Quant à Julie de Bona, elle confiait de son côté : « Je ne côtoyais pas la différence. Je connaissais les préjugés sur la trisomie, mais ma vision de la vie a changé ». « Ça remet tout à zéro. On réalise que notre société est construite sur la perfection, l’esthétisme, la productivité, la compétition. Les trisomiques n’étant pas là-dedans, si l’on veut entrer dans leur monde et jouer avec eux, cela bouleverse nos codes ».

© WONDER FILMS/ M6

Le téléfilm sera suivie de témoignages en plateau des acteurs, ainsi que de familles concernées par la trisomie 21. Plus tard dans la soirée, deux documentaires sur la vie de personnes autistes et trisomiques seront diffusés.

Apprendre à t’aimer, mardi 8 septembre 2020 à 21h05 sur M6.