L’incroyable garde-robe de la Vierge Noire de Czestochowa

Symbole de l’unité nationale polonaise, Notre-Dame de Czestochowa reste le plus haut lieu spirituel du pays. Conservée au sanctuaire de Jasna Gora depuis 1382, endommagée en 1430 au cours de l’attaque des Hussites dont elle porte toujours la trace, l’icône de la Vierge Noire déclarée « Reine de Pologne » en 1656, a été particulièrement vénérée par le pape Jean Paul II. Tout cela est plus ou moins connu, sans qu’on en sache beaucoup plus sur cette icône très populaire en Pologne. Mais savez-vous que Notre-Dame de Częstochowa, digne d’une vraie dame, possède une garde-robe exceptionnelle ? Non grâce à un nombre significatif de pièces, mais pour sa grande qualité artistique et une richesse de détails. Perlée, serties de diamants, de rubis ou de l’ambre, brodée… Dix robes au total confectionnées au fil des siècles avec, pour chacune sa propre histoire, et une occasion spéciale. A découvrir à l’occasion de la fête de la Nativité de la Vierge Marie célébrée ce 8 septembre.

