Pourquoi la Vierge Noire de Czestochowa a-t-elle des cicatrices sur le visage ? 

“Je suis un homme de grande confiance. C’est ici que j’ai appris à l’être.”

Avez-vous déjà vu l’image de la Vierge Noire connue sous le nom de Notre-Dame de Czestochowa ? Elle se trouve au sanctuaire de Jasna Gora, en Pologne. Lors de sa visite du sanctuaire en 1979, le pape Jean Paul II disait dans son homélie :

L’aspect le plus frappant de cette peinture sont les deux cicatrices sur la joue de la Vierge Marie, ainsi qu’une troisième sur sa gorge. Mais le plus fascinant reste l’histoire de l’apparition de ces cicatrices et pourquoi elles n’ont jamais pu être retirées.

Les cicatrices sur le visage de la Vierge Noire de Czestochowa.

Le tableau, qui selon la tradition aurait été peinte par saint Luc, fut possédée par le duc Ladislas II d’Opole au XIVe siècle. Sa forteresse à Belz était assiégée par les Tatares, et durant cette bataille, une flèche toucha l’icône au niveau de la gorge de la Vierge Marie. Craignant qu’elle ne tombe aux mains de ses ennemis, Ladislas s’enfuit avec la peinture jusqu’à la ville de Czestochowa. Il invita alors des moines paulins (de l’ordre de Saint-Paul-Premier-Ermite) venant de Hongrie, à construire un sanctuaire, et leur confia alors l’icône.

En 1430, une armée hussite envahit le sanctuaire et déroba la précieuse Vierge Noire. Ils la prirent dans un chariot et commencèrent à quitter les lieux. Après un certain temps, le chariot s’immobilisa et les chevaux refusèrent d’aller plus loin. Les hussites jetèrent donc le tableau à terre et l’un des soldats la frappa par deux fois avec son épée, marquant ainsi l’image de la Vierge de deux cicatrices de plus. Il est dit qu’avant qu’il n’ait pu la frapper une troisième fois, il tomba à terre, mort sur le coup.

La Vierge Noire fut récupérée et à nouveau placée dans l’église du sanctuaire. Au fil des années, plusieurs artistes tentèrent de nombreuses fois de restaurer l’image, mais chaque tentative échoua. Les cicatrices réapparaissaient miraculeusement à chaque fois, et les artistes décidèrent donc d’abandonner, reconnaissant que la Vierge désirait garder ces cicatrices.

Certains pensent que la Vierge Marie voulait conserver ses marques afin de mettre en garde toute personne désirant voler sa peinture, tandis que d’autres y voient un signe lié à ses nombreuses peines terrestres. Comme les plaies sur le corps ressuscité de Jésus, ces cicatrices renvoient à la souffrance endurée avant d’atteindre la récompense divine.

