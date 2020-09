Le pape François signera sa troisième encyclique pour la saint François d’Assise

View this post on Instagram

EN: Today marks the World Day of Prayer for the Care of Creation. From now until October 4th we will celebrate the #JubileeForTheEarth with our Christian brothers and sisters of various Churches and traditions. #SeasonOfCreation PT: Hoje recorre o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. A partir desta data, até 4 de outubro, celebraremos com os nossos irmãos cristãos de várias Igrejas e tradições o #JubileuDaTerra. #TempoDaCriação ES: Hoy es la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. Desde esta fecha y hasta el 4 de octubre celebraremos con nuestros hermanos cristianos de varias Iglesias y tradiciones el #JubileodelaTierra. #TiempoDelaCreación IT: Oggi ricorre la Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato. Da questa data, fino al 4 ottobre, celebreremo con i nostri fratelli cristiani di varie Chiese e tradizioni il #GiubileoDellaTerra. #TempoDelCreato FR: Aujourd'hui a lieu la Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création. À partir de cette date, jusqu'au 4 octobre, nous célèbrerons avec nos frères chrétiens de différentes Églises et traditions le #JubilépourlaTerre. #TempsdelaCréation