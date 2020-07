C’est une question qui a passionné les Français dès le lendemain de l’incendie de Notre-Dame. Faut-il reconstruire la flèche de la cathédrale à l’identique ? Réunis ce jeudi 9 juillet, les experts de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture (CNPA), dont l’avis est consultatif, se sont exprimés en faveur d’une reconstruction de la flèche à l’identique, c’est-à-dire selon les plans laissés par l’architecte Viollet-le-Duc au XIXe.

Interrogée ce jeudi sur France inter, la nouvelle ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a expliqué qu’un consensus existait sur la question : « Il apparaît qu’un large consensus se dégage dans l’opinion publique et dans les décideurs – puisqu’à la fin, ce sera, je pense, le président de la République qui va trancher – pour la reconstruction à l’identique ». Avant de nuancer : « C’est toujours difficile de dire “à l’identique” exactement, mais dans l’esprit de la flèche ».

La reconstruction à l’identique, un faux débat ?

Dès le lendemain de l’incendie, le 17 avril 2019, Édouard Philippe alors Premier ministre annonçait qu’un « concours international d’architectes » allait être mis en place concernant la flèche. D’autres, comme Stéphane Berne ou Philippe Villeneuve, architecte en charge de Notre-Dame, se sont au contraire exprimés en faveur d’une reconstruction à l’identique. Interrogée par Aleteia, l’architecte du patrimoine et auteur de Notre-Dame à cœur ouvert, Marie-Amélie Tek, explique que « l’idée d’un concours international était de toutes façons hors-sujet ». Selon elle, « la question qui se pose n’est pas de refaire à l’identique ou pas. La seule question, c’est de respecter la charte de Venise, qui dit qu’en cas de destruction, on restaure le dernier état connu et documenté. Or dans le cas de Notre-Dame, les plans de Viollet-le-Duc sont connus ».

Édifiée en 1859 par l’architecte Viollet-le-Duc la flèche avait déjà soulevé de nombreuses controverses à l’époque. La première, édifiée au XIIIe siècle, avait été démontée à la fin du XVIIIe siècle. Pour l’heure, la reconstruction de la flèche est de toute façons loin d’être commencée. Depuis le 8 juin dernier, deux équipes de cordistes démontent l’immense échafaudage de 200 tonnes mis en place pour la restaurer avant l’incendie. « Ce démontage sera fini au plus tard fin septembre », a déclaré le général Jean-Louis Georgelin, président de l’Établissement public pour la restauration de l’édifice. La véritable restauration de l’édifice et de sa flèche pourra ensuite réellement débuter.

