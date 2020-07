Vous ne pouvez pas vous rendre à Lourdes cet été et vous en êtes tout affligé ? Pour l’anniversaire de la dix-huitième et dernière apparition de la Vierge Marie, le 16 juillet 2020, le sanctuaire de Lourdes donne rendez-vous au monde entier pour un e-pèlerinage en direct de la grotte des apparitions. Une date hautement symbolique puisque cette dernière apparition ne ressemblait pas aux précédentes. En effet, la grotte ayant été interdite d’accès, c’est depuis l’autre côté du Gange que la jeune Bernadette a vu la Vierge pour la dernière fois. « Je ne l’avais jamais vu aussi belle », confiera-t-elle ensuite. Cette apparition montre que face aux impasses apparentes, l’espérance est la meilleure arme. Ce e-pèlerinage est dédié à tous les amoureux de Lourdes qui cette année, en raison de la pandémie et de ses conséquences, ne peuvent se rendre au sanctuaire. Il a été conçu spécialement pour eux.

Quel est le programme ?

Durant plus de quinze heures, célébrations, processions, chapelets et prières seront retransmis en direct depuis la grotte. De 16h à 18h se tiendra un plateau de deux heures sur la rive droite du Gange, face à la grotte, au cours duquel diverses personnes du monde ecclésial ou artistique, des pèlerins et des malades, viendront parler de leur expérience avec le lieu et partager leurs témoignages. Parmi les personnalités auxquelles le sanctuaire a fait signe, Gad Elmaleh et Shakira, dont les réponses ne sont pas encore connues.

Dans quelles langues sera-t-il possible de suivre l’événement ?

Le programme sera diffusé dans dix langues parmi lesquelles le français, l’anglais, l’italien, l’espagnol, le portugais. Certains temps seront internationaux et traduits dans diverses langues tandis que d’autres – comme les enseignements – seront donnés dans une langue spécifique pour rejoindre les pèlerins dans leurs propres cultures.

Comment puis-je m’inscrire ?

Nul besoin d’inscription, il suffit de se connecter sur www.lourdes-united.org.

Combien de personnes sont attendues ?

La sanctuaire attend plusieurs centaines de milliers de personnes. Aujourd’hui, les retransmissions depuis la grotte attirent énormément de pèlerins. Chaque jour, la messe en français retransmise sur KTO rassemble 300.000 fidèles et le chapelet en italien un million de personnes.

Je pourrai allumer un cierge à la grotte ?

Il sera possible d’acheter des cierges en ligne qui seront ensuite allumés physiquement dans les chapelles de lumière qui font face à la grotte, où les pèlerins ont l’habitude d’aller installer leurs bougies.

Pourrai-je confier mes intentions ?

Bien sûr ! Les pèlerins-internautes pourront envoyer leurs intentions et une partie de celles-ci seront lues au cours de la journée au cours de temps de lecture. Elles seront ensuite déposées à la grotte.

