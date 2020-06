Paray-le-Monial, Mission on the roc, Welcome to Paradise… ces évènements auront bien lieu cet été

Le sanctuaire Notre-Dame du Laus (hautes-Alpes) se met en ordre de marche afin d’accueillir entre 400 et 500 festivaliers du 20 au 25 août. Le festival s’adresse à tous et des programmes spéciaux sont proposés aux jeunes, adaptés aux différentes tranches d’âges.

Anuncio

Charly Marlotte pour Anuncio Festival d’été d’Anuncio.

L’électrochoc missionnaire proposé par le festival Anuncio est encore possible en 2020 puisque le festival se tiendra bien du 31 juillet au 9 août, autour de différents lieux de mission.

rocabeach

Organisé par la communauté du Verbe de vie, Rocabeach, qui est un pèlerinage / mission pour les 18-30 ans autour du sanctuaire de Rocamadour (Lot) aura bien lieu du 15 au 23 août. En revanche, le festival des ados et celui des familles ont dû être annulés.

Welcome to paradise et sessions du chemin neuf

© Communauté du Chemin Neuf. Le festival de la communauté du Chemin Neuf, "Welcome to paradise" se tient du 4 au 11 août 2019.

La communauté du Chemin Neuf propose tout un panel de sessions entre le 4 juillet et le 16 août. Au total, plus de 55 propositions avec une nouveauté : les vacances & spi, qui permettent aux familles de mêler activités familiales et temps spirituels. Le festival Welcome to Paradise, qui rassemble chaque été près de 2.000 jeunes de 18 à 30 ans à l’abbaye d’Hautecombe (Savoie), ne proposera pas une immense session mais de multiples propositions à thèmes pour des groupes en petits comités.

pèlerinage national de Lourdes

© Simon Beau / NDS

Si le pèlerinage national de Lourdes (Hautes-Pyrénées) aura bien lieu cet été, ce sera dans des conditions très particulières puisqu’il n’accueillera pas de malades. De plus, le sanctuaire n’accueillera qu’un nombre limité de participants.

Congrès mission

Le Congrès Mission aura lieu comme prévu les 25, 26 et 27 septembre 2020 pour la sixième année consécutive. Cette année, il aura lieu non seulement à Paris, mais aussi dans tous les lieux où des chrétiens voudront se retrouver en petits ou grands groupes pour réfléchir à l’annonce de l’Évangile.