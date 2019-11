Blessée aux cordes vocales, Shakira s’est rendue à Lourdes

Victime d’une grave blessure aux cordes vocales, la chanteuse colombienne Shakira avait dû mettre sa carrière entre parenthèses durant plusieurs mois en 2017. Quelques mois plus tard, elle avait recouvré la santé et avait alors pu reprendre sa tournée internationale. Une guérison qu’elle avait qualifié de « miracle »

Une « expérience religieuse »

Dans une interview donnée au quotidien anglais The Guardian, la vedette est revenue sur cette période sombre de sa vie. Alors que les médecins tentaient de la convaincre d’accepter une opération chirurgicale, la star sud-américaine a préféré avoir recours à l’hypnose et à la méditation et elle s’est même rendue à Lourdes en novembre 2017, où elle a bu l’eau de la source. « J’avais besoin soit d’une intervention chirurgicale, soit d’une intervention divine », a-t-elle raconté. Sa voix est finalement revenue « naturellement ». « J’avais l’impression de vivre une expérience religieuse », assure-t-elle.

Lire aussi : Modjo : du tube planétaire « Lady » à la conversion

L’eau de Lourdes est une eau totalement normale qui n’a ni vertu thermale ni propriété spécifique, ainsi qu’on peut le lire sur le site du sanctuaire. Elle n’est qu’un moyen de grandir dans la foi et s’inscrit dans une démarche plus vaste. On peut donc se réjouir de la démarche de la chanteuse qui semble avoir fait là une expérience forte. Elle a sûrement beaucoup à partager avec Madonna dont la fille aînée s’appelle… Lourdes.

Découvrez en images ces saints qui inspirent les stars :