C’est à l’âge de 22 ans que Yann, encore étudiant, rencontre Romain Tranchart. Ensemble ils fondent le groupe Modjo. « Lady », première chanson du groupe , devient immédiatement un tube mondial. En quelques semaines, le single est joué dans les clubs du monde entier, d’Ibiza à Tokyo en passant par Moscou et Tel Aviv. Sa composition occupe la tête des charts et ce sont finalement deux millions de singles qui seront vendus dans le monde entier…. alors que le jeune étudiant espérait seulement en écouler quelques milliers.

À cette époque, Yann Destal remercie sa bonne étoile, car la musique devient « officiellement » son métier. Mais le talentueux auteur, compositeur et chanteur vit quelques temps après une conversion bouleversante qui change radicalement sa vie. Découvrez son magnifique témoignage sur sa découverte de Dieu, sur la joie de goûter à la sagesse chrétienne, sur la puissance de toucher la Vérité et l’envie de faire la musique à la gloire de Dieu en mettant un peu de Sa présence dans sa musique. Une rencontre rare et très émouvante.

