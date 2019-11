Quand Shakira retrouve enfin sa voix, elle n’hésite pas à nommer cela un « miracle »

Après les « Waka Waka » , Shakira va-t-elle tenter les « Alleluia Alleluia » ? La reine de la pop latino parle en effet d’un « miracle ». En 2017, victime d’une hémorragie des cordes vocales, la chanteuse colombienne de 42 ans a bien cru qu’elle ne retrouverait jamais sa voix, à tel point qu’elle avait dû interrompre sa tournée internationale durant sept mois. Revenant sur cet épisode douloureux de sa carrière, elle a souligné au cours d’un entretien avec l’AFP que cela avait été « le moment le plus sombre » de sa vie. « Cela marque profondément, il y a eu un avant et un après. Beaucoup de choses semblent acquises quand vous les avez […]. Ma voix par exemple est tellement inhérente à ma nature, c’est mon identité ».

Sa voix lui est revenue sans qu’elle ait à passer par une opération qui présentait des risques et l’artiste sud-américaine a pu reprendre sa tournée qui s’est achevée il y a un an en Colombie. Aujourd’hui, elle n’hésite pas à décrire sa guérison inattendue comme « un miracle », rien de moins. En 2018, elle racontait dans une interview avec la BBC avoir puisé sa force dans la prière. « Pendant un moment, j’avais oublié comment prier, mais lorsque vous traversez une épreuve, vous retrouvez instantanément la foi », confiait-elle.

« J’ai promis à Dieu… »

« J’ai promis à Dieu que si je pouvais chanter à nouveau, je le glorifierais tous les soirs, alors c’est ce que je fais ». Et de confier : « Pendant cette période difficile, j’ai réalisé l’importance d’avoir des amis. Et de mes fans. Ils ont prié pour moi tous les jours en Colombie, ils ont donné une messe pour moi. Des groupe de religieuses, de prêtres et de toutes sortes de personnes priaient pour ma voix tous les jours. Je ne savais pas qu’ils m’aimaient comme cela ».

