Vidéo : le miracle eucharistique à l’origine de la Fête-Dieu

Alors qu’il doutait depuis quelque temps de la présence réelle du Christ dans l’Eucharistie, c’est dans une petite ville du centre de l’Italie, à Bolsena, que qu’un prêtre italien vécu probablement en 1964 la messe la plus bouleversante de sa vie. Alors qu’il consacrait le pain et le vin au cours de la messe dans l’église Sainte-Christine, le père Pedro de Praga vit l’hostie apparaître, de manière visible, vraie chair et maculée de sang, à l’exception la petite partie qu’il tenait entre les doigts.

Confirmé dans sa foi à la vue de ce miracle, il alla tout de suite rencontrer le pape Urbain IV, qui tomba à genoux à la vue du corporal taché du sang miraculeux. La Solennité du Corps et du Sang du Christ, aussi appelée Fête-Dieu ou fête du Corpus Domini, fut ainsi instituée.