L’appel du pape François contre le travail des enfants, victimes de la crise actuelle

Alors que la Journée mondiale contre le travail des enfants a lieu ce vendredi 12 juin, le pape François a exprimé sa préoccupation, à la fin de son audience générale : « Dans la situation sanitaire actuelle, dans plusieurs pays, de nombreux enfants et jeunes sont contraints d’occuper des emplois inadaptés à leur âge », a-t-il déploré.

Le Souverain pontife demande donc aux acteurs politiques de s’attaquer aux « lacunes économiques et sociales qui sous-tendent la dynamique faussée dans laquelle nombre d’enfants sont malheureusement impliqués » aujourd’hui, souvent « pour aider leurs familles dans des conditions d’extrême pauvreté. « J’appelle les institutions à tout mettre en œuvre pour protéger ces mineurs », a-t-il ajouté.

« Dans de nombreux cas, il s’agit de formes d’esclavage et d’emprisonnement, qui entraînent des souffrances physiques et psychologiques », a déploré le pape François. « Nous en sommes tous responsables ». « Les enfants sont l’avenir de la famille humaine : c’est à nous tous de favoriser leur croissance, leur santé et leur sérénité ! », a-t-il rappelé.