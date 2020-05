Les Salésiens démarrent une spirale de solidarité au Pérou

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, la communauté salésienne péruvienne vit un élan missionnaire sans borne, par sa proximité avec les plus humbles et la multiplication des gestes concrets de solidarité. En quelques semaines, les religieux se sont tous retroussés les manches pour permettre à un maximum de familles d’avoir le nécessaire pour vivre. Au Pérou, comme dans beaucoup d’autres endroits dans le monde, le virus a en effet engendré la « diminution ou la cessation des activités économiques et la détérioration des petites entreprises », témoigne à l’agence Fides le père Humberto Chàvez, vicaire de l’Inspection de la Congrégation salésienne à Lima, capitale du pays.

Aide matérielle et alimentaire

Après avoir constaté que de nombreuses personnes se retrouvent sans revenus ni ressources financières, les Salésiens de Don Bosco se sont mis rapidement au travail : « Nous avons immédiatement organisé des groupes d’urgence pour aider les plus humbles et les marginalisés qui se trouvent dans les zones oubliées », explique le père Humberto Chàvez. Concrètement, la mission de ces petites unités est de pourvoir aux besoins des Péruviens dans le besoin en leur apportant une aide matérielle et alimentaire. Et pour appuyer financièrement cette initiative, une campagne « Je suis solidaire » a été lancée par la fondation Don Bosco, « pour faire face à une demande croissante », souligne le prêtre.

Indispensable pour bon nombre de personnes, ce soutien indéfectible de la communauté des Salésiens a également permis, contre toute attente, de donner naissance à un élan de générosité encore plus grand pendant cette pandémie. Dans le sillage des fils et filles de Don Bosco, une foule d’organismes, telle que la banque alimentaire du Pérou, se sont joints à cette merveilleuse entreprise en donnant des denrées alimentaires supplémentaires. Une chaîne de générosité, qui s’est répandue bien au-delà de la sphère ecclésiale.

Des denrées distribuées à plus de 1.000 km de Lima

Après plusieurs semaines, on peut dire que le formidable engagement des Salésiens et de ces différents acteurs porte ses fruits ! En plus de la ville de Lima, le père Humberto Chàvez et son équipe sont parvenus à ravitailler les populations résidant à San Juan de Lurigancho, Chosica, Breña, Callao ainsi que dans les périphéries de la ville de Piura, située à plus de 1.000 kilomètres de la capitale. Soutenues matériellement, ces millions de personnes ont aussi bénéficié du soutien spirituel de la communauté de Don Bosco.

L’apostolat que vivent les Salésiens du Pérou nous rappelle ce à quoi chaque baptisé aspire dans la mission que lui confie le Christ : faire le bien autour de lui, en témoignant de l’amour de Dieu par ses paroles, ses gestes, ses sourires, ses prières et son dévouement. Il s’agit « selon nos possibilités, de continuer d’aider ceux qui vivent dans des conditions difficiles », rappelle humblement le vicaire de l’Inspection de la Congrégation salésienne à Lima.

