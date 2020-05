La gloire des autels pour le saint-cyrien Charles de Foucauld

Jamais seul face à sa vocation

« Que peut-il sortir de bon de Saint-Cyr ? » Si on en croit le père Bouvier, postulateur de la cause de Charles de Foucauld , « pas grand-chose » ou du moins rien de bon ! Parce que s’il est bien une partie de la vie de Charles qui est soigneusement éludé de son hagiographie, c’est bien cette période obscure qu’il passât à la Spéciale [l’École spéciale militaire de St-Cyr, ndlr] et dont l’histoire ne retiendra que la coloration trop accentuée de dépravation et de débauche… la lente descente aux enfers d’un homme que tout condamne déjà à n’être rien à force de s’évertuer à tout perdre : honneur, amis, maitresses, argent… jusqu’à sa famille !

Pourtant ce serait méconnaître la force des symboles et des traditions qui jalonnent l’âge insouciant de la jeunesse d’un homme qui — au long des nuits qu’il traverse, dans l’attente glaciale et interminable du raclement strident de chaînes sur le sol ; dans les heures passées à retenir quelques textes sensés imprimer de manière indélébile l’idéal de toute une vie — apprend à devenir ce à quoi il aspire… parfois même sans le savoir ! Ce serait méconnaître même la prévenance de Dieu pour chacun de ses enfants « afin de n’en perdre aucun ». Malgré l’ingéniosité des efforts qu’il met en œuvre, l’homme ne se trouve alors jamais complètement seul face à sa vocation. Tel est probablement le cas de Charles de Foucauld, qui, de Saint-Cyr à Saumur, déploie au paroxysme tout ce dont l’homme est capable de bassesse et de déchéance ! Tel est aussi l’enseignement de l’Évangile où le Christ nous rappelle l’attention permanente de Dieu le Père pour chacun d’entre nous.

C’est donc un privilège singulier d’honorer ce premier « Grand’Ancien » du Prytanée parvenu à la gloire… des autels ! Gloire, en laquelle l’Église honore aujourd’hui l’humble grandeur de celui qui nous rassemble : saint Charles de Foucauld. Gloire du saint-cyrien licencieux, du cavalier ventripotent du 4e hussard, puis du 4e RCA… devenu l’humble apôtre de la charité universelle de Dieu au cœur du désert du Hoggar.

Le panache du lieutenant de Foucauld

En scrutant l’exemple que nous a laissé le nouveau saint Charles, peut-être pourrions-nous nous interroger sur ce que le « Panache », si cher à la Spéciale, peut encore signifier pour nous, aujourd’hui ? Quel fut le panache du lieutenant de Foucauld devenu l’humble Charles de Jésus ?

À vue humaine, rien ne pourrait nous laisser croire qu’il y eut un quelconque panache dans cette vie d’abandon dans les mains du Père, dans cette vie de solitude en les escarpements les plus reculés d’un désert hostile ! Et pourtant, en y regardant de plus près, même dans sa solitude monastique, Charles a su incarner l’idéal de l’officier saint-cyrien : résolument engagé dans la voie la plus radicale du sacrifice et du renoncement… en somme dans la voie de la sainteté ! Comme il le dira lui-même : « Dès que j’ai su qu’il y avait un Dieu, j’ai compris que je ne pouvais servir que Lui seul. » Conforme à l’idéal de service et de grandeur de Saint-Cyr, il engage tout son être (corps-âme-intelligence) à la suite du Christ, sans compromission ni demi-mesure… comme d’autres s’élanceront — sabres au clair, casoar et gants blancs — vers les lignes ennemies pour ce service de la France, qui cristallise leurs aspirations les plus nobles et les plus généreuses.

La solitude du chef

Lorsque nous parlons de la solitude dans laquelle saint Charles de Foucauld vécut sa vie d’offrande, comment ne pas penser à la solitude du chef ? Solitude du Christ, d’abord, au moment d’accomplir l’acte majeur de l’Histoire humaine par sa mort-résurrection dans le mystère de Pâques ; solitude du chef, à sa suite, qui sait que dans quelques heures, il enverra son régiment, ses subordonnés à l’assaut de combats dont certains ne reviendront pas.

« C’est tout le terreau nourricier de la culture saint-cyrienne qui transparaît dans l’attitude de Charles de Foucauld. »

C’est aussi la solitude du « bazar », chef en herbe, qui entend au loin le bruit inquiétant des « lourdes chaînes », annonciatrices de son initiation nocturne à la science transmise par « ses officiers ». Nécessaire transmission d’un savoir par l’effet duquel le troupeau se singularise et laisse émerger des ténèbres de la nuit la silhouette d’hommes debout, éclairés par la lueur d’une torche que « leurs officiers » leur transmettent comme le témoin de l’idéal et des traditions qui ne doivent pas s’éteindre. En un sens, Charles a poussé au paroxysme cette initiation : dans la rencontre avec ce Dieu aimant, qui, dans les ténèbres de la nuit de la foi et dans la solitude, est venu dilater le cœur du soldat au feu ardent de son Sacré-Cœur.

Il est, alors, des moments où la solitude du chef rejoint l’expérience spirituelle de l’ermite de l’Atlas, porteuse de sentiments mêlée et d’émotions intimes : lorsque le fanion, le drapeau ou l’étendard a été remis dans les mains d’un autre et que la mission est accomplie… ou lorsque les enjeux de la paix et de la reconstruction d’un peuple dépendent du génie de quelques hommes à œuvrer au cœur de la violence comme des artisans de paix !

Le terreau nourricier de la culture saint-cyrienne

Ainsi, c’est tout le terreau nourricier de la culture saint-cyrienne qui transparaît dans l’attitude de Charles de Foucauld, indépendamment de la nature d’une graine qui, en apparence, n’augurait que de mauvais fruits ! En lui, il a su conjuguer, jusqu’à la communion, le panache du saint-cyrien et celui de l’humble moine de Tamanrasset : fait de solitude, de sacrifice et de grandeur. Par-delà l’insouciance d’une jeunesse cherchant jusque dans les tréfonds des ténèbres de l’âme humaine un sens à donner à sa vie, il met à jour la générosité du « bazar ». Qui, à force de se laisser former, façonner, par ses anciens, a acquis l’assurance d’un homme nouveau, ressuscité avec le Christ pour son propre salut et le salut de ses frères… de tous ses frères humains !

Ces dispositions intérieures, cela se subodore, ne sont en rien étrangères aux vertus qui, aujourd’hui encore, animent la jeunesse qui se forme pour embrasser, à force de travail, de renoncements et de sacrifices consentis, la carrière des armes !

Le « bazar de Dieu »



S’il fallait résumer la vie de Charles de Foucauld en une formule lapidaire, je dirais qu’il a accepté toute sa vie d’être le « bazar de Dieu » ; apprenant du cœur de Dieu à rendre son cœur semblable à ce divin cœur et à devenir ainsi source jaillissante de paix et de concorde pour tous les hommes. Peut-être est-ce là le vrai panache du lieutenant Charles de Foucauld devenu l’humble frère Charles de Jésus ?

Que peut-il sortir de bon de Saint-Cyr ? Comme en d’autres temps, qu’a-t-il pu sortir de bon… de Bethléem ? Nous souvenant de la parole du Christ à ses disciples en la fête de celui que rien ne laissait présager qu’il devienne l’ami de Dieu, le petit frère de Jésus :

Je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai appris de mon Père, je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis. Je vous ai mis à cette place afin que vous partiez, que vous donniez du fruit, et que votre fruit demeure.

Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé !

Paris, Viviers, Tamanrasset… dans les pas de Charles de Foucauld :