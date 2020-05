Prêtres et évêques partagent leur joie de célébrer à nouveau avec leurs fidèles

Lire aussi : Les huit choses à avoir en tête avant de retourner à la messe

C’est une nouvelle que de nombreux croyants, fidèles, prêtres et évêques, attendaient impatiemment. Un décret publié dans la nuit du 22 au 23 mai au journal officiel, et immédiatement entré en vigueur, autorise dès ce samedi la reprise des célébrations religieuses publiques. Il n’en fallait pas plus aux catholiques pour laisser exploser leur joie sur les réseaux sociaux.

Joie des prêtres qui sont impatients de retrouver leurs fidèles…

Messe déconfinée !

Enfin !

Merci à ceux qui se sont battus avec ténacité pour défendre les droits des croyants.https://t.co/z4tOzyv7jp — AbbéGaëtan de Bodard (@abbegaetan) May 23, 2020

Les célébrations publiques vont donc pouvoir reprendre : joie ! Nous saurons vivre cette période dans la prudence et la discipline. Sans oublier que la participation à la messe et la communion au corps du Christ n’est jamais un droit mais un don gratuit dont personne n’est digne. pic.twitter.com/UchmPQxJY6 — Abbé Pierre Amar ن (@abbeamar) May 22, 2020

Les catholiques vont pouvoir reprendre le chemin de la messe ce WE. Reconnaissance pour tous ceux qui auront permis cela. Joie pour les paroissiens qui depuis 2mois en étaient privés. Ils l’avaient accepté avec courage, pour le bien de tous. Il était juste désormais de reprendre. pic.twitter.com/x9770HuD8N — Abbé Grosjean ن (@abbegrosjean) May 23, 2020 — Père JB Nadler (@perenadler) May 23, 2020

— Abbé Grosjean ن (@abbegrosjean) May 23, 2020

INFO SPECIALE: dès aujourd’hui, la messe est de nouveau célébrée en public. Messe à 12h en semaine, à 11h le dimanche. Qu’on se le dise!

ALLELUIA! — Abbaye de Mondaye (@abbayedemondaye) May 23, 2020

… Et des évêques qui, tout aussi impatients, n’hésitent pas à rendre grâce :

Enfin ! Dieu soit béni. Et qu’Il nous envoie le don de Sagesse, en cette neuvaine à l’Esprit Saint, pour respecter les recommandations sanitaires. https://t.co/LuOVwReSQP — Mgr Xavier MALLE (@MgrXavierMALLE) May 23, 2020

Il y a un peu de cela tout de même… 🙂 https://t.co/gwyvWWQpHL — Jean-Marc EYCHENNE (@EYCHENNEJM) May 23, 2020

Joie d’un #Deconfinement liturgique responsable au rythme de la capacité de chaque paroisse de mettre en œuvre avec sérieux les règles de protection sanitaire. Bonheur bouleversant de ceux qui retrouvent le chemin de l’#eucharistie! pic.twitter.com/FbCvx1Jlv4 — Mgr Matthieu Rougé (@MgrMRouge) May 23, 2020