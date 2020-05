Les messes publiques peuvent reprendre dès aujourd’hui

Selon un décret publié dans la nuit au journal officiel et immédiatement entré en vigueur, les célébrations publiques peuvent officiellement reprendre dès ce samedi. Quelques jours après que le Conseil d’État a ordonné à l’exécutif de lever l’interdiction générale et absolue de réunion dans les lieux de culte et d’édicter « des mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires », le ministre de l’Intérieur et les responsables des cultes se sont mis d’accord lors d’une réunion vendredi « sur les mesures à prendre », d’après un communiqué du ministère diffusé peu avant la publication du décret.

« Si l’objectif d’une reprise généralisée des cérémonies religieuses reste le 3 juin, prévient le ministère, il sera ainsi possible, dès la publication de ce décret, sous la responsabilité du gestionnaire du site et dans le respect des règles et obligations convenues avec les représentants des cultes, de célébrer à nouveau, progressivement, des offices » poursuit le communiqué. En d’autres termes, si les célébrations sont techniquement autorisées dès à présent, il appartient aux cultes d’établir le calendrier de la reprise.

Masques obligatoires

Concrètement, les recommandations contenues dans le décret sont identiques à celles que les Français connaissent depuis le début du confinement. Les paroisses devront notamment s’assurer que les fidèles respectent les gestes barrières et la distanciation physique, portent un masque et se désinfectent les mains à l’entrée. « L’obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l’accomplissement des rites qui le nécessitent » précise le décret. Il n’est pas fait mention de superficie nécessaire par fidèle ou de sens de circulation.

Les célébrations publiques vont donc pouvoir reprendre : joie ! Nous saurons vivre cette période dans la prudence et la discipline. Sans oublier que la participation à la messe et la communion au corps du Christ n’est jamais un droit mais un don gratuit dont personne n’est digne. pic.twitter.com/UchmPQxJY6 — Abbé Pierre Amar ن (@abbeamar) May 22, 2020

A l’entrée d’une église, une personne devra aussi réguler les flux pour ne pas dépasser une jauge maximale de fréquentation. Le décret ne précise pas le nombre de m2 accordé à chaque fidèle.

Les mesures contenues dans le décret s’appliquent à « toute personne de onze ans et plus ». « Les préfets de département pourront interdire l’ouverture ou ordonner la fermeture d’un lieu de culte si ces règles ne sont pas respectées », précise le ministère.

