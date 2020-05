Les huit choses à avoir en tête avant de retourner à la messe

Prendre contact avec sa paroisse

THE YOOTH | Shutterstock

Après plus de deux mois à suivre la messe à la télévision, sur les réseaux sociaux ou à célébrer la Parole de Dieu chez eux, les catholiques vont enfin pouvoir retrouver le chemin de leur église . Si la joie des prêtres et fidèles est forte, elle ne doit pas faire oublier les mesures sanitaires nécessaires afin de limiter la propagation du covid-19. Voici une liste des éléments à avoir en tête pour un retour à la messe serein.

Afin de suivre les différentes recommandations sanitaires indiquées par le gouvernement, les prêtres vont certainement avoir besoin de renfort. Installer la signalétique permettant de garantir une distanciation physique entre les fidèles, assurer la désinfection du lieu avant et après la messe, gérer la phase d’entrée et de sortie de l’église… Un petit coup de téléphone ou un mail vous permettra certainement de savoir rapidement si votre présence serait une aide précieuse.

S’inscrire à la messe

Pixabay

« Les organisateurs s’assurent du respect de la règle de distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes. Le respect de cette règle se traduit par une superficie individuelle d’environ 4 m² par personne qui déterminera le seuil maximal de fréquentation », précise également le gouvernement. Pour la respecter et s’assurer du respect du seuil de fréquentation de l’église, chacun est invité à s’inscrire à distance au préalable. Si certaines paroisses ont opté pour un service de réservation en ligne, d’autres vont assurer une permanence téléphonique ou envoyer un mail d’inscription. Là encore, n’hésitez-pas à vous rapprocher de la vôtre pour savoir ce qu’il en est.

Porter un masque

Shutterstock | famveld

Le port d’un masque de protection est obligatoire lors des rassemblements de personnes dans les établissements de culte, indique encore le gouvernement. Si certaines églises proposeront certainement des masques jetables pour les plus étourdis à l’entrée, n’oubliez-pas de vous munir du vôtre.

Maintenir une distance physique

Quelle joie de revoir votre prêtre, vos amis ou votre groupe de partage ! Mais si votre premier réflexe serait de leur serrer la main ou les prendre dans vos bras, vous devrez plutôt opter pour un geste de la main afin de conserver la distance de un mètre minimum entre deux personnes.

Communier à la main

dpa Picture-Alliance via AFP Le 4 mai 2020, à Eschenbach (Bavière), le père Thomas Jeschner donne la communion à une fidèle dans l'église Saint-Laurent.

Depuis plus de cinquante ans, il est autorisé en France de communier dans la bouche ou dans la main. Mais qui dit pandémie dit aussi limitation les contacts mains-muqueuses. La communion à la main est donc à privilégier.

Porter de l’attention aux autres

oleschwander | Shuttertstock

Entre le port du masque obligatoire, la limite des contacts physiques et les différentes gestes barrières, pas facile de se sentir proche les uns des autres et de constituer une assemblée unie. Pourtant, « quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux », a dit le Christ à ses disciples. Dès lors c’est une attention accrue qu’il faut porter à ceux qui nous entourent. Beaucoup de choses peuvent se transmettre par les gestes et le regard… à condition d’ouvrir les yeux !

Soutenir sa paroisse

Corinne SIMON I CIRIC

Afin de limiter les contacts, la quête n’aura certainement pas lieu sous sa forme habituelle. Si certaines paroisses ont opté pour l’application La quête qui permet de donner chaque dimanche via son smartphone, d’autres disposeront certainement des corbeilles ou des urnes à la sortie de la messe pour permettre à chacun de soutenir financièrement leur mission.

Prier

Gabriel Ortiz Galindo | Shutterstock

Hier comme aujourd’hui, se mettre dans bonnes dispositions d’esprit avant la messe peut s’avérer très difficile. Entre les distractions multiples du quotidien et les changements récents dans la manière de célébrer la messe, nos pensées ont tôt fait de vagabonder. Pour se préparer son cœur à entrer dans la célébration de l’Eucharistie, n’hésitez-pas à faire silence en vous afin d’accueillir le Christ.