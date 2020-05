Dès dimanche ou la semaine prochaine : quand reprendront les messes dans votre diocèse ?

PARIS DIMANCHE 24 MAI ?

Le diocèse de Paris n’a pas encore fixé officiellement la date de la reprise des messes publiques. Le diocèse s’est néanmoins fait le relais d’une vidéo du père Antoine de Folleville qui invite ses paroissiens de Saint Germain des Prés (6e) à venir nombreux à la messe dimanche.

VERSAILLES (YVELINES) MARDI 26 MAI

Dans un communiqué, Mgr Eric Aumonier a fixé « la reprise des célébrations publiques au mardi 26 mai » en les conditionnant à la mise en place d’un dispositif « prudentiel » opérationnel. « Je sais pouvoir compter sur la responsabilité de chaque communauté, autour de son curé, pour la mettre le mettre en, œuvre avec sagesse. Des indications pratiques leur ont été transmises ». Anticipant des difficultés d’accès à la messe compte tenu du nombre de places limités dans les églises, il indique que « les horaires et le nombre de messes seront adaptés par chaque paroisse de façon raisonnable, y compris les autres jours, pour faciliter la participation du plus grand nombre à la messe une fois par semaine ».

Il demande pour le mois de juin une « attention prioritaire aux catéchumènes » qui pourront recevoir dès que possible les trois sacrements de l’initiation. Il sollicite également l’accompagnement des six diacres qui seront ordonnés prêtres le 28 juin prochain et souligne l’attention à porter aux personnes malades ou âgées qui ne peuvent se déplacer.

SAINT-BRIEUC (CÔTES D'ARMOR) DIMANCHE 24 MAI

« La reprise des célébrations est autorisée dès ce dimanche et peut être effective seulement si nous pouvons mettre en œuvre, de façon responsable, les conditions sanitaires demandées » a indiqué dans un communiqué Mgr Denis Moutel, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier.

VANNES SAMEDI 23 MAI

Reprise des messes publiques dès ce samedi soir.

PAMIERS

