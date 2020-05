L’homme doit louer Dieu parce qu’il est « content d’exister, tout simplement »

L’être humain contemple en premier lieu « le mystère de l’existence autour de lui, voit le ciel étoilé au-dessus de lui – que les astrophysiciens nous montrent aujourd’hui dans toute son immensité », a déclaré le pape François lors de l’audience générale ce mercredi 20 mai, commentant le psaume 8. Continuant son enseignement sur la prière, il a souligné que la beauté et le mystère de la Création formaient dans le cœur de l’homme « le premier mouvement qui suscite la prière ».

Par sa beauté et son mystère, la Création génère la louange, et ainsi « la prière est la première force de l’espérance », a déclaré le Souverain pontife. L’homme doit être « content d’exister tout simplement » et louer Dieu pour le don de la vie et de la Création.

Dans l’univers entier, l’être humain est la seule créature consciente d’une telle profusion de beauté

Face à la nature, l’homme fait une expérience d’humilité, car la « grandeur de l’homme est infinitésimale par rapport aux dimensions de l’univers ». Pourtant, dans l’univers entier, « l’être humain est la seule créature consciente d’une telle profusion de beauté », a rappelé l’évêque de Rome, et donc la seule à pouvoir s’émerveiller.

S’émerveiller et prier

« La prière de l’homme est étroitement liée au sentiment d’émerveillement », a expliqué le chef de l’Église catholique. Elle est la marque de la relation de l’homme avec Dieu, le rappel de « l’intronisation » de l’homme dans ce monde : « par nature, nous ne sommes presque rien, mais par vocation, nous sommes les fils du grand Roi ! », a-t-il déclaré.

La nature est un refuge pour la prière, a-t-il insisté. « Si l’histoire de la vie, avec toute son amertume, risque parfois d’étouffer le don de la prière en nous, il suffit de contempler un ciel étoilé, un coucher de soleil, une fleur…, pour raviver l’étincelle de l’action de grâce ».

Cette joie est essentielle : la « vie est le don que Dieu nous a fait : et elle est trop courte pour être consumée par la tristesse », indique le chef de l’Eglise catholique. Tous les êtres humains sont « porteurs de joie » et personne n’est destiné à porter en lui des choses seulement « mauvaises », a-t-il dit.

L’Ascension, occasion de redécouvrir Dieu dans la Création

À l’approche de la fête de l’Ascension, le pape François appelle, s’adressant aux fidèles italiens, tous les chrétiens à être des « témoins généreux du Christ Ressuscité ». S’adressant aux Français, il a souhaité que cette fête soit pour tous une occasion « de redécouvrir dans la beauté de la Création un reflet de la gloire et de la splendeur de Dieu ».

Le Souverain pontife a une nouvelle fois salué les fidèles polonais, rappelant la célébration la veille du centenaire de la naissance du saint pape Jean Paul II. En choisissant pour devise Totus Tuus (Tout à toi Marie, en latin), le pontife polonais indiquait, selon le pape François, qu’en cas de difficultés, l’homme doit se « tourner vers la Mère de Dieu, qui peut l’aider et intercéder pour lui ».

