100 ans de la naissance de Jean Paul II (1/4) : un pontificat historique

130 pays visités, des rencontres bouleversantes

« N’ayez pas peur ! Ouvrez, ouvrez toutes grandes les portes au Christ ! À sa puissance salvatrice ouvrez les frontières des États, les systèmes économiques et politiques, les immenses domaines de la culture, de la civilisation, du développement. N’ayez pas peur ! » Le 22 octobre 1978, face à une place Saint-Pierre noire de monde, le nouveau pape prononce, déjà, un discours qui restera gravé dans les mémoires. Plus de quarante ans plus tard, cette injonction résonne encore dans le monde entier. La force et la justesse des propos de saint Jean-Paul viennent notamment de son vécu, lui qui grandit en Pologne et subit de plein fouet la guerre froide. Avant même le début de son pontificat, l’action de Karol Wojtyla a été déterminante pour la chute du communisme en Europe de l’Est.

Premier Pape à avoir visité Cuba, saint Jean Paul II se rendra dans 130 pays en 27 ans sur le trône de Saint-Pierre. Il multipliera les rencontres bouleversantes, comme lors de sa visite de dix jours en Inde, en 1986, au cours de laquelle il échangea avec Mère Teresa. La même année, dans un discours à la synagogue de Rome, il prononce notamment cette phrase à l’égard du peuple juif : « Vous êtes nos frères préférés et, d’une certaine manière, on pourrait dire nos frères aînés ».

Enfin, le pape Jean Paul II est sans conteste le Pape de la jeunesse, qu’il ne manquait pas de saluer à chacun de ses voyages. C’est à lui que l’on doit la création des Journées mondiales de la jeunesse, qui réunissent tous les trois ou quatre ans des dizaines de milliers de jeunes de tous les continents.