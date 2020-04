Voici comment célébrer le 3e dimanche de Pâques à la maison

Avec le concours de la revue Magnificat.

Mode d’emploi :

Lors de la préparation de la célébration : on pourra rédiger une formule de prière universelle (à défaut, une formule est proposée ici dans le cours de la célébration) ; on décidera si l’on dit la Séquence pascale ; on pourra ajouter des chants appropriés.

Cette célébration est particulièrement adaptée dans un cadre familial, amical et de voisinage. Cependant, dans le respect des mesures de confinement, on vérifiera s’il est permis de convier des voisins ou des amis. En tout état de cause, si on le fait, on veillera à respecter strictement

Si l’on est seul, on peut lire simplement cette célébration, d’un seul cœur et d’un seul esprit avec l’Eglise. On pourra aussi

* * *

3e DIMANCHE DE PÂQUES

Célébration de la Parole

« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous,

tandis qu’il nous parlait en chemin

et nous expliquait les Écritures ? »



* * *

Celui qui guide la célébration prend la parole :

Frères et sœurs,

le dimanche, premier jour de la semaine,

c’est pour nous chrétiens le jour du Seigneur,

le jour institué pour célébrer sa Résurrection.

Alors, tout particulièrement

en ce deuxième dimanche de Pâques,

combien nous voudrions pouvoir sortir de chez nous,

pour nous rendre dans notre chère église paroissiale,

et y retrouver une assemblée de frères et de sœurs

une assemblée au sein de laquelle

il va nous être, enfin, redonné de discerner le Corps du Christ

et de nous nourrir de sa présence réelle.

Oh oui, frères et sœurs combien notre cœur brûle,

en ce saint dimanche, de participer à la messe dominicale,

afin que nourris et fortifiés,

nous puissions devenir pour les autres ce que nous y avons reçu :

le Corps du Christ aimant les siens qui sont dans le monde

et les aimant jusqu’au bout.

Hélas, en ce Dimanche

l’inquiétude pour le présent, la peur pour l’avenir,

la compassion, la souffrance et pour certains la mort,

sont encore le partage de nos vies.

Comment se peut-il

qu’au moment où nous avons le plus besoin

des grâces de la messe dominicale,

nos portes soient verrouillées, et nous confinés !

Frères et sœurs, ne soyons pas tristes :

Il est vraiment ressuscité !

Nous sommes enfermés ?

Qu’à cela ne tienne :

Jésus ressuscité va être là au milieu de nous !

Et il va bel et bien nous dire :

« Ma paix, ma joie soient avec vous ! »

Mais oui,

puisque nous voici réunis pour prier en son Nom,

le Christ Jésus est bien là au milieu de nous.

Certes, nos yeux ne verront pas la fraction du pain,

et nos bouches ne recevront pas le pain de sa main.

Cependant, puisque nous allons lire sa Parole en Église,

le Verbe de Dieu lui-même va bel et bien être présent,

parmi nous,

et n’en doutons pas, il va nous parler.

Il va nous expliquer pourquoi il fallait qu’il souffrit sa passion

pour entrer dans la gloire,

et nous avec lui.

Et alors, frères et sœurs, à défaut de nos bouches,

que nos oreilles s’ouvrent !

que notre cœur soit tout brûlant en nous !

au moment où il va nous être révélé

que les yeux des deux disciples le reconnurent

après qu’il eut célébré la première messe de l’histoire :

la Liturgie de la Parole en chemin,

la liturgie eucharistique dans une auberge,

près d’Emmaüs.

S’il en est ainsi, notre désir brûlant de communier

nous donnera la grâce d’être par toute notre vie

le Corps du Christ ne cessant jamais d’œuvrer,

en acte et en vérité,

dans le monde.

Pause

Ô Jésus, voici que nous sommes empêchés

de célébrer ta résurrection

en perpétuant en ce jour l’offrande de ta vie,

par la célébration de l’Eucharistie :

plus que jamais, tu nous demandes de l’actualiser,

en nous aimant les uns les autres

comme tu nous as aimés.

Après un instant de silence, on se lève.

Tous se signent en disant :

℣. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.

Celui qui guide la célébration poursuit :

Pour nous préparer à accueillir la parole de Dieu

et pour qu’elle nous guérisse,

nous nous reconnaissons pécheurs.

On dit ensuite le rite pénitentiel :

℣. Seigneur, accorde-nous ton pardon.

℟. Nous avons péché contre toi.

℣. Montre-nous ta miséricorde.

℟. Et nous serons sauvés.

℣. Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.

℟. Amen.

On dit ou on chante :

℣. Seigneur, prends pitié.

℟. Seigneur, prends pitié.

℣. Ô Christ, prends pitié

℟. Ô Christ, prends pitié

℣. Seigneur, prends pitié.

℟. Seigneur, prends pitié.

On dit ou on chante le Gloria :

℟. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,

Nous te glorifions, nous te rendons grâce,

pour ton immense gloire,

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.

Toi qui enlèves le péché du monde,

prends pitié de nous

Toi qui enlèves le péché du monde,

reçois notre prière ;

Toi qui es assis à la droite du Père,

prends pitié de nous.

Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,

Toi seul es le Très-Haut,

Jésus Christ, avec le Saint-Esprit

Dans la gloire de Dieu le Père.

Amen.

℟. Glória in excélsis Deo

et in terra pax homínibus bonae voluntátis.

Laudámus te, benedícimus te,

adoramus te, glorificámus te,

gratias agimus tibi propter magnam glóriam tuam,

Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater omnípotens.

Dómine Fili Unigénite, Jesu Christe,

Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris,

qui tollis peccáta mundi, miserére nobis;

qui tollis peccáta mundi, suscipe deprecationem nostram.

Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis.

Quóniam tu solus Sanctus, tu solus Dóminus,

tu solus Altíssimus, Jesu Christe,

cum Sancto + Spíritu : in glória Dei Patris.

Amen.

Celui qui guide dit la prière suivante :

Aujourd’hui, Dieu notre Père,

tu nous ouvre la vie éternelle

par la victoire de ton Fils sur la mort,

et nous fêtons sa résurrection.

Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux

pour que nous ressuscitions avec le Christ

dans la lumière de la vie

Lui qui règne avec toi et le Saint Esprit,

maintenant et pour les siècle des siècles.

℟. Amen.

On s’assied.

et la prescience de Dieu, vous l’avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l’a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n’était pas possible qu’elle le retienne en son pouvoir. En effet, c’est de lui que parle David dans le psaume : Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche : il est à ma droite, je suis inébranlable. C’est pourquoi mon cœur est en fête, et ma langue exulte de joie ; ma chair elle-même reposera dans l’espérance : tu ne peux m’abandonner au séjour des morts ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m’as appris des chemins de vie, tu me rempliras d’allégresse par ta présence.

Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration : « Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l’oreille à mes paroles. Il s’agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté

℣. Parole du Seigneur.

℟. Nous rendons grâce à Dieu.

(Ps 15, 1-2a.5, 7-8, 9-10, 11)

Dieu l’avait désigné d’avance et il l’a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C’est bien par lui que vous croyez en Dieu, qui l’a ressuscité d’entre les morts et qui lui a donné la gloire ; ainsi vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu.

℣. Parole du Seigneur.

℟. Nous rendons grâce à Dieu.

SÉQUENCE PASCALE

Si on le souhaite, on peut déclamer le Victimae paschalis à deux, en lecture alternée.

℟. À la Victime pascale,

chrétiens, offrez le sacrifice de louange.

℣. L’Agneau a racheté les brebis ;

le Christ innocent a réconcilié

l’homme pécheur avec le Père.

℟. La mort et la vie s’affrontèrent

en un duel prodigieux.

Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne.

℣.« Dis-nous, Marie Madeleine,

qu’as-tu vu en chemin ? »

℟. « J’ai vu le sépulcre du Christ vivant,

j’ai vu la gloire du Ressuscité.

℣. J’ai vu les anges ses témoins,

le suaire et les vêtements.

℟. Le Christ, mon espérance, est ressuscité !

Il vous précédera en Galilée. »

℣. Nous le savons : le Christ

est vraiment ressuscité des morts.

℟. Roi victorieux,

prends-nous tous en pitié !

Amen.

℟. Alléluia. Alléluia.

℣. Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois,

dit le Seigneur.

Heureux ceux qui croient sans avoir vu !

℟. Alléluia. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 24, 13-35)

Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la semaine),

deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs,

à deux heures de marche de Jérusalem,

et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé.

Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient,

Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux.

Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître.

Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? »

Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes.

L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit :

« Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem

qui ignore les événements de ces jours-ci. »

Il leur dit : « Quels événements ? »

Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth,

cet homme qui était un prophète

puissant par ses actes et ses paroles

devant Dieu et devant tout le peuple :

comment les grands prêtres et nos chefs l’ont livré,

ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié.

Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël.

Mais avec tout cela,

voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé.

À vrai dire, des femmes de notre groupe

nous ont remplis de stupeur.

Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau,

elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont venues nous dire

qu’elles avaient même eu une vision :

des anges, qui disaient qu’il est vivant.

Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau,

et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ;

mais lui, ils ne l’ont pas vu. »

Il leur dit alors :

« Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire

tout ce que les prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ

souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? »

Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes,

il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait.

Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient,

Jésus fit semblant d’aller plus loin.

Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous,

car le soir approche et déjà le jour baisse. »

Il entra donc pour rester avec eux.

Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain,

il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu,

il le leur donna.

Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent,

mais il disparut à leurs regards.

Ils se dirent l’un à l’autre :

« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous,

tandis qu’il nous parlait sur la route

et nous ouvrait les Écritures ? »

À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem.

Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs compagnons,

qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité :

il est apparu à Simon-Pierre. »

À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route,

et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux

à la fraction du pain.