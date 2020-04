Voici comment célébrer, à la maison, le jeudi 23 avril 2020

Avec le concours de la revue Magnificat.

Mode d’emploi :

Cette célébration requiert au moins la présence de deux personnes.

Si l’on est seul, il est préférable de lire simplement les lectures et les prières qui figurent dans la célébration proposée.

Cette célébration est particulièrement adaptée dans un cadre familial, amical et de voisinage. Dans tous les cas, on veillera à respecter strictement les mesures barrières.

On place le nombre de chaises nécessaires devant un coin prière, en respectant la distance d’un mètre cinquante entre chacune.

On allume une ou plusieurs bougies, que l’on place sur un support non combustible (bougeoirs, petites assiettes en porcelaine) et que l’on n’omet pas d’éteindre à la fin de la célébration.

On met des fleurs et des décorations en signe d’allégresse : la fête de Pâques continue !

Une simple croix, ou un crucifix, doit toujours figurer en arrière-plan.

On désigne la personne qui va guider la prière. Celle-ci gèrera aussi la longueur des temps de silence. On désigne un lecteur.

* * *

JEUDI DE LA 2e SEMAINE DE PÂQUES

Célébration de la Parole

« Le Père aime le Fils

et il a tout remis entre ses mains. »

* * *

Tous sont assis.

Celui qui guide la célébration prend la parole :

Frères et Sœurs,

à cause des mesures de confinement,

nous sommes empêchés de nous rassembler en nos églises,

pour rendre à Dieu le culte qui lui est dû,

et notamment pour participer à la célébration de l’Eucharistie.

Néanmoins, nous savons que le Christ Jésus

est bien présent au milieu de nous

lorsque nous nous réunissons pour prier en son Nom.

Et nous croyons que lorsqu’on lit l’Écriture en Église,

c’est le Verbe de Dieu lui-même qui nous parle.

Sa parole est alors une vraie nourriture pour notre vie.

C’est pourquoi nous allons participer

à cette célébration de la parole,

en promettant au Christ Jésus de faire fructifier

dans toute notre vie les grâces

que nous offre le temps pascal,

afin que nous ayons part à son triomphe

sur les puissances du mal et de la mort.

Pause

Ô Jésus, voici que nous sommes empêchés

de célébrer ta résurrection

en perpétuant en ce jour l’offrande de ta vie,

par la célébration de l’Eucharistie :

plus que jamais, tu nous demandes de l’actualiser,

en nous aimant les uns les autres

comme tu nous as aimés.

Après 3 mn de silence, tous lèvent et se signent en disant :

℣. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.

Celui qui guide la célébration poursuit :

Pour nous préparer à accueillir la parole de Dieu

et pour qu’elle nous guérisse,

nous nous reconnaissons pécheurs.

On dit ensuite le rite pénitentiel :

℣. Seigneur, accorde-nous ton pardon.

℟. Nous avons péché contre toi.

℣. Montre-nous ta miséricorde.

℟. Et nous serons sauvés.

℣. Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.

℟. Amen.

On dit ou on chante :

℣. Seigneur, prends pitié.

℟. Seigneur, prends pitié.

℣. Ô Christ, prends pitié

℟. Ô Christ, prends pitié

℣. Seigneur, prends pitié.

℟. Seigneur, prends pitié.

PRIÈRE

Celui qui guide dit la prière d’ouverture :

Dieu éternel et tout-puissant,

Toi que nous pouvons déjà appeler notre Père,

Fais grandir en nos cœur l’esprit filial,

Afin que nous soyons capable d’entrer un jour

En possession de l’héritage qui nous est promis.

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur.

℟. Amen

PREMIÈRE LECTURE

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 5, 27-33) En ces jours-là,

le commandant du Temple et son escorte,

ayant amené les Apôtres, les présentèrent au Conseil suprême,

et le grand prêtre les interrogea :

« Nous vous avions formellement interdit

d’enseigner au nom de celui-là,

et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement.

Vous voulez donc faire retomber sur nous

le sang de cet homme ! »

En réponse, Pierre et les Apôtres déclarèrent :

« Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes.

Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus,

que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice.

C’est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé,

en faisant de lui le Prince et le Sauveur,

pour accorder à Israël la conversion

et le pardon des péchés.

Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela,

avec l’Esprit Saint,

que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. »

Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés

et projetaient de les supprimer.

℣. Parole du Seigneur.

℟. Nous rendons grâce à Dieu.

PSAUME

(33, 2.9, 17-18, 19-20)

℟. Un pauvre crie ;

le Seigneur entend.

ou : ℟. Alléluia ! Je bénirai le Seigneur en tout temps,

sa louange sans cesse à mes lèvres.

Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !

Heureux qui trouve en lui son refuge ! ℟.

Le Seigneur affronte les méchants

pour effacer de la terre leur mémoire.

Le Seigneur entend ceux qui l’appellent :

de toutes leurs angoisses, il les délivre. ℟. Il est proche du cœur brisé,

il sauve l’esprit abattu.

Malheur sur malheur pour le juste,

mais le Seigneur chaque fois le délivre. ℟.

ÉVANGILE

℟. Alléluia. Alléluia.

℣. Thomas, parce que tu m’as vu tu crois,

dit le Seigneur.

Heureux ceux qui croient sans avoir vu.

℟. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 3, 31-36) « Celui qui vient d’en haut est au-dessus de tous.

Celui qui est de la terre est terrestre,

et il parle de façon terrestre.

Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous,

il témoigne de ce qu’il a vu et entendu,

et personne ne reçoit son témoignage.

Mais celui qui reçoit son témoignage

certifie par là que Dieu est vrai.

En effet, celui que Dieu a envoyé

dit les paroles de Dieu,

car Dieu lui donne l’Esprit sans mesure.

Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main.

Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ;

celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie,

mais la colère de Dieu demeure sur lui. »

Aucune acclamation ne conclut la lecture.

Tous s’assoient et le Conducteur redit lentement,

comme en écho lointain :

Au plus profond de notre cœur,

laissons résonner la parole de Jésus

que l’Église nous propose en ce jour :

« Le Père aime le Fils et il a tout remis entre ses mains. »

On garde 5 mn de silence pour une méditation personnelle.

Celui qui guide la célébration marque la fin du temps de silence. Il invite alors tout le monde à se lever et il introduit à la prière dominicale :

Unis dans l’Esprit et dans la communion de l’Église,

nous osons prier comme le Seigneur Jésus lui-même

nous l’a enseigné :

On dit ou on chante le Notre Père :

℟. Notre Père…

Et on enchaîne immédiatement :

℟. Car c’est à toi…

Puis le Celui qui guide invite au partage de la paix :

Nous venons d’unir notre voix

à celle du Seigneur Jésus pour prier le Père.

Nous sommes fils dans le Fils.

Dans la charité qui nous unit les uns aux autres,

renouvelés par la parole de Dieu,

nous pouvons échanger un geste de paix,

signe de la communion

que nous recevons du Seigneur.

Tous échangent alors une salutation de paix à distance, par exemple en s’inclinant profondément les uns vers les autres, tour à tour ; ou bien, en famille, en s’envoyant un baiser avec deux doigts sur les lèvres. Puis, on s’assied.

COMMUNION SPIRITUELLE

Celui qui guide la célébration dit :

Quand nous ne pouvons pas recevoir la communion sacramentelle faute de messe, le pape François, nous invite instamment à pratiquer la communion spirituelle, appelée aussi “communion de désir”.

Le Concile de Trente nous rappelle que celle-ci “consiste dans un ardent désir de se nourrir du Pain céleste, avec une foi vive qui agit par la charité et qui nous rend participants des fruits et des grâces du Sacrement”. La valeur de notre communion spirituelle repose donc sur notre foi en la présence du Christ dans l’Eucharistie comme source de vie, d’amour et d’unité, et sur notre désir d’y communier malgré tout.

Dans cet esprit, je vous invite maintenant à incliner votre tête, à fermer les yeux et à vous recueillir.

Pause

Au plus profond de notre cœur,

laissons monter en nous le désir ardent de nous unir à Jésus,

dans la communion sacramentelle,

et de faire vivre ensuite son amour dans nos vies,

en aimant les autres comme il nous a aimés.

On reste en silence pendant 3 minutes pour un cœur à cœur avec le Christ Jésus

Voici celle que récite chaque matin le pape François :



« À tes pieds, ô mon Jésus,

je m’incline et je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui s’abîme

dans son néant et Ta sainte présence.

Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour,

désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t’offre.

En attente du bonheur de la communion sacramentelle,

je veux te posséder en esprit.

Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort.

Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort.

Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Ainsi soit-il. »

On peut chanter un cantique d’action de grâce.

On se met debout.

On dit tous ensemble la prière suivante :

℟. Père très aimant, que la grâce du mystère pascal abonde et fructifie en nous ; tu nous as mis sur le chemin du Ciel ; aide-nous à répondre à ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen

BÉNÉDICTION



Celui qui guide la célébration, les mains jointes dit, au nom de tous, la formule de bénédiction :

℣. Par l’intercession de saint N. [patron de la paroisse ou du pays],

de tous les saints et saintes de Dieu,

Que le Dieu de la persévérance et du courage

nous donne de manifester par toute notre vie

l’esprit de sacrifice, de compassion et d’amour du Christ Jésus.

Ainsi, dans la communion de l’Esprit Saint,

nous rendrons gloire à Dieu,

le Père de notre Seigneur Jésus Christ,

pour les siècles des siècles !

℟. Amen.

Tous ensemble, tournés vers la croix et les mains jointes, on appelle la Bénédiction du Seigneur :

Et tous ensemble les mains jointes :

℟. Et que la grâce de Dieu descende sur nous

et y demeure à jamais. Amen.

Tous se signent. Puis les parents peuvent tracer le signe de la croix sur le front de leurs enfants.

Pour conclure la célébration, on peut chanter le Regina Caeli, ou tout autre chant connu à la Vierge Marie à tonalité joyeuse.

Regína caéli, lætáre, Allelúia!

Quia quem meruísti portáre, Allelúia!

Resurréxit, sicut dixit, Allelúia!

Ora pro nóbis Déum, Allelúia! Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia !

car le Seigneur que tu as porté, Alléluia !

est ressuscité comme il l’avait dit, Alléluia !

Reine du ciel, prie Dieu pour nous, Alléluia !

* * *

Pour continuer de sanctifier ce jour, il sera bon de renouer avec la vénérable tradition des vêpres en célébrant, vers la fin de l’après-midi, l’office de la Liturgie des heures ; ou bien l’on pourra prendre la Prière du soir de ce jour, que l’on trouvera ici.

Tout au long du temps pascal, Aleteia vous proposera des formules quotidiennes de célébration, afin vous aider à sanctifier chaque jour, pour la gloire de Dieu et le Salut du monde.

Vous pourrez aussi trouver, gratuitement, bien d’autres ressources sur Aleteia et sur le site Magnificat.