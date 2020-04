Suivez en direct la bénédiction Urbi et Orbi du pape François, dimanche 12 avril à 12h

Après la messe de la Résurrection retransmise par Aleteia avec le concours de la chaîne KTO , le pape prononcera sa traditionnelle bénédiction Ubi et Orbi (à la Ville et au Monde). Il le fera non pas depuis la loggia de la basilique Saint-Pierre comme à son habitude, mais devant l’autel de la Confession de Saint-Pierre, en raison de la pandémie.

Juste après que le cardinal Angelo Comastri ait annoncé la concession de l’indulgence plénière, le pape François délivrera la bénédiction Urbi et orbi, moins de quinze jours après sa dernière bénédiction historique à la ‘Ville et au Monde’ place Saint-Pierre.

La bénédiction Ubi et Orbi est un geste spirituel extrêmement fort car c’est le seul acte que peut faire le Pape pour se rapprocher de tous les croyants à travers le monde. C’est le seul acte qu’il peut poser le Pape pour être concrètement présent dans la vie de chaque fidèle. En d’autres termes, derrière leur écran ou en l’entendant à la radio, les fidèles reçoivent réellement cette bénédiction sur eux. Il s’agit de la seule bénédiction qui descende sur tous les fidèles qui y assistent de visu ou qui la suivent via la radio, la télévision ou les nouveaux médias.