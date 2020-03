Prions pour les prêtres français morts du coronavirus

Ils étaient prêtres, religieux ou religieuses, et ils ont donné leurs vies au service des autres. En ces temps de pandémie, ils ne sont pas épargnés, et comme de nombreux Français, ils sont touchés par le coronavirus. Aleteia leur rend hommage, afin que tous s’en souviennent, et puissent, en union de prières, s’associer à la peine de leurs proches et de ceux qui les ont connu.

Le père Pierre Sauvage, 85 ans, figure de l’action sociale en Limousin. Décédé le 25 mars 2020, au CHU de Limoges à l’âge de 85 ans, le père Pierre Sauvage avait été ordonné prêtre à 27 ans. Vicaire à Rochechouart (87) puis auxiliaire à l’église Sainte-Claire. Il est ensuite devenu prêtre ouvrier. Militant à la CFDT, il avait siégé au conseil des prud’hommes. Le père Sauvage avait été également aumônier de la maison d’arrêt de Limoges.

Le père Marc Frasez, curé de Saint-Germain de Paris à Fontenay-le-Fleury (Yvelines). Décédé dans la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 mars. Il avait 74 ans, il avait contracté la maladie il y a quelques jours seulement. Né le 24 juin 1945 à Soissons, dans l’Aisne, il avait été ordonné prêtre le 3 avril 1971 pour le diocèse de Versailles. Il était depuis 2007 curé de la paroisse Saint-Germain de Paris à Fontenay-le-Fleury et prêtre référent pour l’AEP de Fontenay-le-Fleury. Ses obsèques ont été célébrées par Mgr Bruno Valentin, évêque auxiliaire de Versailles, dans l’intimité à Chartres.

Le père Marcel Saby, prêtre auxiliaire de la paroisse Saint-Basile (Ardèche). Décédé le dimanche 29 mars, le père Marcel Saby avait célébré ses 50 ans de sacerdoce en 2017. Né le 29 mai 1941 à Saint-Genest-Lachamp, il avait été ordonné en 1966, avant de devenir vicaire au Cheylard en 1967. Il avait assuré de nombreuse fonction à La Voulte, au Crestet et au Cheylard. Depuis 2016, il était prêtre auxiliaire de la paroisse Saint-Basile entre Doux et Dunière. Ses obsèques ont été célébrées par Mgr Balsa, l’évêque de Viviers.

Deux religieuses de Kermaria à Plumelin (Morbihnan). Âgées de 92 et 86 ans, les deux religieuses appartenaient à la congrégation de Kermaria à Plumelin, dans le Morbihan. Dix-huit autres religieuses présentent des symptômes du coronavirus dont deux seraient dans un état grave.

Trois frères du couvent des Capucins à Crest (Drôme). « Frère Armand nous a quittés. Les Capucins de Crest sont cruellement éprouvés », a annoncé lundi le maire de la ville, Hervé Mariton, sur sa page Facebook. Frère Armand, 78 ans avait une santé fragile, tout comme le père Pierre, 85 ans, décédé avant lui dans le week-end. Tous deux avaient été hospitalisés dans un état grave après un premier décès le 25 mars, celui de frère Emmanuel. Ce dernier avait 94 ans.