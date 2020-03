Confinement : le diocèse de Beauvais lance un numéro vert pour les personnes isolées

Comment continuer à assurer une présence auprès des malades et des personnes isolées sans se déplacer ? Alors que les autorités ont interdit les déplacements non-essentiels afin de limiter la propagation du covid-19, la pastorale de la santé du diocèse de Beauvais a trouvé un moyen de continuer à assurer sa mission à distance en lançant… un numéro vert : 0805 383 864.

Lancé ce lundi 30 mars, ce numéro vert sera en service tous les jours de la semaine, y compris le week-end, de 9h à 21h. « Pourront appeler les personnes que nous visitons habituellement, les personnes hospitalisées, les résidents de maisons de retraite, les personnes immobilisées chez elles », précise Julien Serey, responsable communication au diocèse.

Plusieurs initiatives de ce type visant à conserver malgré le durcissement du confinement un lien social se sont développées en France. Deux paroisses, l’une à Redon et l’autre à Rennes, ont ainsi mis en place un service « d’anges gardiens », en invitant les paroissiens à appeler les personnes âgées ou isolées, à prendre de leurs nouvelles et pourquoi pas proposer de l’aide pour une course ou un besoin précis.