Covid-19 : un psaume émouvant pour les soignants

Applaudi chaque soir à 20h , le personnel soignant est extrêmement mobilisé face à la pandémie du coronavirus. Malgré les inquiétudes et les doutes, ils assurent soins et réconforts auprès des malades. Pour leur rendre hommage, la mission ouvrière du diocèse de Lille a réalisé un psaume émouvant. A partir de témoignages recueillis auprès des soignants, acteurs du travail social et de la santé.

« On y découvre l’incroyable humanité de ceux qui ont choisi de consacrer leur vie à prendre soin des autres », indique la mission ouvrière. « On y retrouve aussi la colère d’être abandonnés par les pouvoirs publics qui leur demandent chaque jour de faire des miracles sans leur en donner les moyens ».