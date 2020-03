Covid-19 : une prière à saint Luc pour s’unir au Service de Santé des Armées

Seigneur Jésus,



Toi qui nous as révélé la Miséricorde du Père par le médecin et évangéliste saint Luc, fais de nous de bons Samaritains prêts à accueillir, soigner et consoler les malades et les blessés que Tu nous donnes pour prochains.



Aide-nous à discerner en chacun d’eux les traits de ton Visage divin, Toi qui nous invites à pratiquer d’un même élan l’amour de Dieu et l’amour du prochain, Toi qui guéris l’étranger le jour du sabbat, Toi qui Te laisses toucher par tous et Te rends proche de chacun.



Donne-nous le courage de défendre la vie, de sa conception jusqu’à son achèvement naturel, et de respecter la dignité de tous, particulièrement des plus faibles.



Dans le tumulte de la guerre ou la fatigue d’une nuit de garde, que ton Esprit éclaire nos cœurs et guide nos mains.



Donne-nous aussi la sagesse et la science, pour poser de bons diagnostics et trouver les thérapies adaptées.



Bénis notre travail et nos missions, éclaire notre enseignement et nos recherches.



Plus que tout, donne-nous de reconnaître que nous sommes ce blessé sur le bord de la route. C’est Toi Seigneur Jésus qui ne cesses de venir à notre rencontre et de prendre soin de nous. C’est Toi qui nous charges sur ta monture et qui nous accueilles dans ton Église, hôpital de campagne offert à tous les hommes.



Par l’intercession de saint Luc notre saint patron, bénis le Service de Santé des Armées et accorde-nous, après T’avoir rencontré et servi dans nos frères souffrants, de connaître la joie d’aimer et d’être aimé dans ton éternité d’amour, de lumière et de paix.



Amen.