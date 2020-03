Si vous souhaitez dire merci aux soignants, c’est tous les jours à 20h depuis votre fenêtre

🔴🇫🇷 – Les habitants de la cité du Pont de Sèvres a Boulogne-Billancourt (92) font du bruit et applaudissent les personnels de santé et toutes les personnes au premier rang face au #coronavirus. (@Archi_BoulogneB)#OnApplaudit #COVID19 #ConfinementGeneral

pic.twitter.com/mH7NzuaSgO — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) March 17, 2020

C’est le nouveau hashtag qui circule sur les réseaux sociaux : #OnApplaudit. Ce tweet en résume bien l’esprit : « # OnApplaudit tous nos soignants. Merci, merci, mille fois merci hommage aux héros en blouse blanche ». Dès le 17 mars, aux quatre coins du pays, à Paris mais aussi à Lyon, Toulouse ou Marseille, des Français se sont installés aux fenêtres des appartements dans lesquels ils sont confinés dans la soirée pour rendre hommage aux soignants qui se donnent corps et âme au service des malades en poussant des cris d’encouragement et en applaudissant. Cette initiative avait déjà vu le jour dans d’autres pays d’Europe.

Et ce n’est que le début. Cette opération devrait se renouveler tous les soirs à 20h et chacun est appelé à s’y associer. Voilà une jolie façon de dire merci et de réaliser que l’on n’est pas seul dans l’épreuve.