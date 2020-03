Le « Dio vi salvi Regina » (que Dieu vous garde Reine) a beau être en italien, il a été choisi comme hymne national de la Corse, en 1735, lorsqu’elle était République, ce qui est particulièrement rare pour un chant religieux ! Aujourd’hui encore, l’hymne est traditionnellement chanté lors des cérémonies religieuses, publiques ou familiales. En ces périodes de confinement, c’est donc assez naturellement que les Corses ont repris leur hymne aux fenêtres, invoquant la Vierge Marie pour passer cette épreuve.

Et pour ceux qui ne parlent pas italien, voici la traduction française de ce chant.

Que Dieu vous garde Reine

Que Dieu vous garde, Reine

Et Mère universelle

Par qui on s’élève

Jusqu’au paradis.

Par qui on s’élève

Jusqu’au paradis.

Vous êtes la joie et le rire

De tous les attristés,

De tous les tourmentés

L’unique espérance.

De tous les tourmentés

L’unique espérance.

Vers vous soupire et gémit

Notre cœur affligé

Dans une mer de douleur

Et d’amertume.

Dans une mer de douleur

Et d’amertume.

Marie, mer de douceur,

Vos yeux pieux,

Maternels et aimants,

Tournez-les vers nous.

Maternels et aimants,

Tournez-les vers nous.

Nous, malheureux, accueillez-nous

En votre saint voile.

Votre fils au ciel,

Montrez-le nous.

Votre fils au ciel,

Montrez-le nous.

Acceptez et écoutez,

Ô Vierge Marie,

Douce, clémente et pieuse,

Nos marques d’affection.

Douce, clémente et pieuse,

Nos marques d’affection.

Sur nos ennemis,

Donnez-nous la victoire

Et l’éternelle gloire

Au paradis.

Et l’éternelle gloire

Au paradis.