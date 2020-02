Lydie, Andrew, Jeanne… ces pèlerins de Lourdes qui nous convertissent

« Ils nous évangélisent », c’est le titre du film de Laurent Jarneau diffusé depuis le 6 février. Journaliste à Lourdes, il est allé durant plusieurs années à la rencontre d’hommes et de femmes malades et a recueilli des témoignages exceptionnels. Ces pèlerins ne sont pas à Lourdes en vue d’un miracle flagrant et retentissant mais viennent plutôt chercher une intimité profonde avec le Christ. Pour eux, c’est cela la grâce ultime. Des témoignages d’autant plus bouleversants que deux d’entre eux, Lydie et Andrew, sont décédés depuis.





Lydie, cannoise atteinte d’un cancer des muscles et des os, y confie avec une foi inébranlable préférer guérir son âme plutôt que son corps : « La grâce qui aurait été visible, la plus flagrante, aurait été une guérison totale et immédiate, mais à plein de petits détails, je considère avoir reçu des grâces. Je souhaite une guérison du corps, de l’esprit, de l’âme, je ne sais pas lequel sera le plus guéri. C’est tentant de dire d’abord le corps mais en fait je préfère mon âme. La priorité, c’est l’âme. On a bien plus envie d’aller au Ciel que de marcher. » Une vision de la vie qui illustre remarquablement la formulation du président du Conseil pontifical pour la promotion de la Nouvelle Évangélisation, Mgr Rino Fisichella : « Les pèlerins malades sont appelés à assumer la conscience et la responsabilité de porter la bonne nouvelle de l’Évangile qui sauve à partir de leur propre condition. On peut donc affirmer que les premiers évangélisateurs du Sanctuaire de Lourdes, ce sont vraiment eux, les pèlerins malades. »

C’est également le cas d’Andrew Tallon, le génial professeur d’art américain, passionné d’architecture qui, en 2013, a conçu la modélisation en 3D de Notre-Dame de Paris, des plans extrêmement précieux pour la reconstruction de la cathédrale. Décédé en novembre 2018, il donne sa propre définition de la guérison : « Qu’est-ce que c’est, une guérison ? Pour moi c’est un contact proche et presque quasi parfait avec le Seigneur, c’est ça une guérison ».

C’est encore Jeanne Pelat, jeune fille atteinte de myopathie, figure du Téléthon ayant fait le choix de la vie religieuse, qui lance un message fort aux soignants : « Cette parole de Jésus ‘Tout ce que vous ferez aux plus petits c’est à moi que vous le ferez’ me marque beaucoup parce que Jésus s’identifie aux plus petits tout en délivrant un message aux soignants : c’est merveilleux d’avoir l’occasion de soigner le Christ, d’avoir le Christ à portée de main ! Cette parole je la trouve donc très forte et si on la prenait plus au sérieux, les hôpitaux je pense qu’on pourrait les appeler ‘sanctuaires’. »