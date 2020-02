Quand commence le Carême cette année ?

26 février Mercredi des Cendres

Pour les chrétiens, le Carême est un temps préparatoire à la fête de Pâques. Il est très important parce qu’elle célèbre la résurrection du Christ. Le Carême dure quarante jours, en souvenir de la retraite de Jésus dans le désert où il s’était retiré pour préparer sa mission. Selon la tradition, pendant ces quarante jours, les fidèles sont donc invités à prier et jeûner en pratiquant la charité et en faisant de petits sacrifices. Ces actes permettent alors de se rapprocher de Dieu. Cette année, le Carême débute le mercredi 26 février 2020, dit aussi mercredi des Cendres. Il s’achève le dimanche 12 avril 2020. Voici quelques dates clés du temps du Carême.

Comme les dimanches sont exclus de cette période de pénitence, l’entrée en Carême est toujours avancée au mercredi précédent le premier dimanche de Carême, cette année le mercredi 26 février 2020. Ce jour est marqué par une célébration au cours de laquelle le prêtre trace une croix sur chaque fidèle avec des cendres, en lui disant : « Convertis-toi et crois à l’Évangile ». Il est donc appelé le Mercredi des Cendres.

19 mars Mi-Carême

La Mi-Carême est une tradition mais pas une fête religieuse. Elle est célébrée le 20e jour du Carême, cette année le 19 mars 2020.

5 avril Fête des Rameaux

Le dimanche qui précède Pâques, le 5 avril cette année, l’Église célèbre le dimanche des Rameaux et de la Passion. En mémoire de ce jour, les fidèles se rassemblent avant la messe en portant des rameaux de buis, d’olivier, de laurier ou de palmier selon les traditions des régions. Après la bénédiction, ils entrent dans l’église en procession pour entendre l’Évangile de la Passion.

9 avril Jeudi saint

La messe du soir, à laquelle tous les chrétiens sont invités, commémore le dernier repas, la Cène, de Jésus avec ses apôtres. Il prend le pain et le vin, et rend grâce, instituant ainsi le sacrement de l’Eucharistie. Au cours de ce même repas, Jésus lave les pieds de ses disciples. Dans beaucoup d’églises, on procède au rite du lavement des pieds. Le Jeudi saint tombe cette année le 9 avril 2020.

10 avril Vendredi saint

Le Vendredi saint, cette année le 10 avril 2020, le Christ meurt sur la croix. Trahi par Judas et abandonné par Pierre, le Christ est arrêté. Condamné, Il monte au calvaire chargé de sa croix. C’est le jour le plus sombre de la chrétienté.

11 avril Samedi saint

Le Samedi saint, qui tombe cette année le 11 avril 2020, Jésus repose au tombeau. C’est un jour de silence et de recueillement où l’on médite sur la mort du Christ en croix et sa mise au tombeau. Mais c’est aussi le Samedi saint au soir que commence la Vigile pascale. On y célèbre le passage des ténèbres à la lumière, victoire du Christ sur la mort.

12 avril Pâques

« Christ est ressuscité » ! Pour les chrétiens, c’est l’accomplissement des promesses faites par Dieu à son peuple. La fête de Pâques, célébrée cette année le 12 avril 2020, est aussi le sommet du calendrier liturgique chrétien. Ce jour d’allégresse est célébré par une messe solennelle où le clergé s’habille de blanc ou d’or, symbole de joie et de lumière.

Pourquoi la date de Pâques (et donc du Carême) change chaque année ?

C’est le concile de Nicée, en 325, qui a souhaité faire coïncider la célébration de la résurrection du Christ avec le retour du printemps, le premier dimanche suivant la pleine lune après l’équinoxe de printemps. De nombreuses fêtes païennes célébraient depuis longtemps déjà cette résurrection de la nature… Le calcul de cette date permet de déterminer non seulement le jour de Pâques mais aussi celui des nombreuses célébrations chrétiennes qui s’y réfèrent.

