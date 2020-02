View this post on Instagram

Essere in carrozzina non è sempre facile, a volte devi ingoiare bocconi amari che non vorresti ingoiare. Soprattutto da mamma, vorresti fare 1000 cose per tuo figlio ma il tuo corpo ricorda che devi rallentare e accettare anche un aiuto. Ieri nelle storie ho parlato della mia visione della vita e della disabilità, penso davvero che non voglio permettere alla mia disabilità di decidere per la mia felicità. La vita non è sempre rose e fiori, quelle vite perfette che ci mostrano sui social non rispecchiano la realtà. Nella vita reale ci sono difficoltà che vanno affrontate, esistono momenti in cui ti senti stanca, a volte arrabbiata e a volte ti piacerebbe avere una bacchetta magica e rendere le cose più semplici. Chi non ha mai provato una sensazione del genere? Questo vale per tutti e per tante situazioni della vita. C’è una parola però che mi piace tanto e che ho cercato di fare mia nel corso del tempo “resilienza”. La resilienza è la capacità di assorbire un urto senza rompersi. In psicologia, la resilienza è un concetto che indica la capacità di far fronte in maniera positiva a eventi traumatici, di riorganizzare la propria vita dinanzi alle difficoltà, di ricostruirsi restando sensibili alle opportunità che la vita offre. Ho preso spunto da chi è più bravo di me in questo concetto e mi sono “rialzata”. Ogni tanto si inciampa, si cade, ci si sbuccia un ginocchio ma bisogna rialzarsi e trovare sempre un motivo per farlo. Come ho detto, io non voglio voltarmi a guardare ciò che non ho, ma voglio guardare a ciò che ho ed esserne grata ⭐️ . . . . . #mamma #resilienza #mammaefiglio #power #love #ig_motherhood #italia #happy #domenica #pensieri #nolimits