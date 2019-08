Romain Guérineau, un battant en fauteuil roulant

View this post on Instagram

🖋NOTRE HISTOIRE…🖋 . 🖍 oui ça fait un petit moment que cette idée me trotte dans la tête… Ça fait longtemps que c’est moi qui vous écrit mes pensées…🙄 . 🖍 alors qu’est-ce que tu en dis ?! Et si on écrivait une histoire tous ensemble, une histoire où chacun nous pourrais apporter sa petite pierre à l’édifice…😍 . 🖍 une histoire qui pourrait ne jamais prendre fin, chacun d’entre vous peut écrire un mot, une phrase, ou même plusieurs ! . 🖍 toutefois, afin que ça ne devienne pas n’importe quoi… Je pense qu’il est important que ta phrase soit en cohérence avec celle d’avant (ou pas qui sait…😂) . PENSEZ À COMMENCER LA LECTURE EN BAS !!!! . 🖍 alors je vous propose de lancer l’histoire, et à toi en commentaire de poursuivre la lecture et d’écrire ce que tu as envie… Bien sûr pas d’insultes ! Pas de racisme ! Pas de haine ! Par contre bien sûr tu peux être sérieux, humoristique, poétique… . 🖍 pas besoin d’avoir un talent particulier ! Tu as juste à écrire ce qui te passe par la tête, fais parler ton imagination elle est sans limite ! Et je te laisse libre cours pour l’exprimer, Elle n’a aucune limite ! 😍😍😍 . 🖍 je suis sûre qu’ensemble on va écrire une très belle histoire… alors bien sûr on participe, mais invite aussi tout le monde à venir écrire Notre histoire… Et un jour je la lirai en live😍 . 🖍C’est parti !!!!!!!! 😎 Voici le commencement : . . « Cette histoire se déroule au début des années 2000, Un petit garçon de 13ans du nom de Léandro en fauteuil roulant depuis sa tendre enfance est parti se balader avec son chien bleu fluo Idéo, la balade risque d’être courte car léandro fête aujourd’hui son anniversaire, et il attend avec impatience l’arrivée de ses invités tous plus exceptionnels les uns que les autres… . . #collaboration #notrehistoirecontinue #ensemble #penseepositive #goodvibes #onceuponatime #wheelchair #handicap #communauté