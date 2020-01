Le coup de pouce de Mbappé pour faire fructifier les talents des jeunes

Bravo à notre parrain @KMbappe et toute son équipe pour le lancement de son association "Inspired by KM" 👏 9⃣8⃣ enfants vont avoir l'opportunité de réaliser leur rêve 💭🌟 ➡ https://t.co/AINbuJrdsQ pic.twitter.com/8hlspqRyEx — Premiers de Cordée (@PremiersdCordee) January 22, 2020

Préférez-vous être le Mbappé des fourneaux ou le Mbappé des mathématiques ? L’association Inspired by KM , fraîchement lancée par le champion du monde, rebondit sur la réussite du jeune prodige bondynois pour aider 98 jeunes — clin d’œil sympathique à son année de naissance — à aller jusqu’au bout de leurs projets. Tous nés entre 2003 et 2010, ces jeunes de 9 à 16 ans sont issus de différentes villes d’Île-de-France et viennent de milieux sociaux variés. Ils seront accompagnés par l’association jusqu’au début de leur vie active. L’idée est de leur proposer, au cours de temps extra-scolaires, des cours de langues, des rencontres sportives, des sorties culturelles, des voyages… Une aventure au long cours pour les ouvrir au monde et à ses mille et une opportunités.

« J’ai eu la chance d’avoir des proches qui m’ont toujours permis de suivre mes rêves et donc c’est pour cela que maintenant que je suis à cette place-là, j’ai envie de redonner et de pouvoir aider les plus jeunes », affirmait le champion du monde lors de la soirée d’inauguration à Bagnolet. Cette association est d’ailleurs un vrai projet familial puisque la mère du footballeur, Soraya Lamari, et son père, Wilfrid Mbappé, font partie de l’aventure.

Des valeurs fortes

Au cœur de ce dispositif, une véritable demande d’engagement des jeunes qui repose sur une charte avec des articles tels que : « Je suis exemplaire dans et en dehors d’Inspired by KM », « Je reste humble, je ne me sers pas et je n’utilise pas mon appartenance à Inspired by KM à des fins personnelles ou collectives », ou encore « Je donne le meilleur de moi-même, j’accepte de participer à une activité inconnue et j’effectue les choix nécessaires pour que ma pierre participe à la construction de l’édifice ».

Ce n’est pas la première fois que Kylian Mbappé s’investit pour une juste cause. Parrain de Premiers de cordée, une association qui propose des initiations sportives pour les enfants hospitalisés, il avait décidé de lui reverser sa prime à la fin du Mondial de 2018.