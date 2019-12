Les Français ont bon goût pour leurs documentaires préférés

© Les Pépites Le Film / Little gems The Film / Facebook

L’heure des bilans et des classements en tout genre a sonné ! Et c’est un classement qui se base uniquement sur la notation des spectateurs que vient de mettre en ligne le site internet Allociné avec de jolies surprises. Parmi les quinze films documentaires les plus appréciés ces dix dernières années, on trouve dans le top 5, trois coups de cœur de la rédaction d’Aleteia. Des films plein d’humanité qui ont su toucher le plus grand nombre.

Numéro 1 du classement, Les Pépites de Xavier de Lauzane, sorti en salle en octobre 2016. Les pépites raconte le pari fou d’un couple français : sauver des enfants de la décharge à ciel ouvert de Phnom Penh, au Cambodge. En vingt ans, Christian et Marie-France des Pallières vont réalisé, non pas l’impossible, mais le mystère de ce dont l’homme est capable. Au début, une simple paillote pour pouvoir accueillir les enfants de la décharge pour qu’ils y mangent. Mais très vite, ceux que l’on appelle Papy et Mamy voient plus grand et surtout veulent le meilleur pour ces enfants. Ils décident de construire une école, une infirmerie et enfin un centre de formation d’excellence pour les plus pauvres, afin que chacun puisse apprendre un métier et réussir sa vie. Après avoir vu le film, le journaliste Serge Moati s’est écrié : « C’est une pépite, un chef-d’œuvre ! ». Un avis visiblement partagé par les spectateurs !

Numéro 2 du classement, Et les mistrals Gagnants d’Anne-Dauphine Julliand, un hymne à la vie bouleversant et joyeux, sorti en 2017. Bien connue de nos lecteurs, Anne-Dauphine Julliand met en lumière cinq petits héros, âgés de 6 à 9 ans, vivant dans cinq coins de la France, qui affrontent des maladies graves, parfois incurables, nécessitant des soins très lourds. Malgré cette réalité difficile, nul pathos dans une œuvre filmée caméra sous le bras, à hauteur d’enfant, et qui n’est pas encombrée par une voix off. Ces portraits croisés, touchants, nous présentent des enfants, qui comme tous les enfants, réfléchissent dans l’instant présent, sans s’apitoyer vainement sur leur sort, débarrassés des mille inquiétudes et anxiétés que peuvent ressentir les adultes. Un film documentaire bouleversant qui a, là encore, trouvé un large public.

Autre film qui aura marqué les spectateurs, le documentaire Lourdes de Thierry Demaizière et Alban Teurlai, sorti en 2019 et qui a connu un vrai succès en salle. Un film consacré aux pèlerins du sanctuaire de Lourdes et qui est classé quatrième dans les préférés des spectateurs. Il faut dire que le choix des pèlerins, tous si différents mais si attachants, ont trouvé un large écho dans le public, qui a voulu ensuite avoir des nouvelles de ces malades. Quand le cinéma met en lumière ces hommes et ces femmes tournés vers les autres, on ne peut qu’applaudir et se réjouir du succès rencontré en salle. Peut-être un indice à glisser aux futurs scénaristes et réalisateurs de 2020, si vous voulez du succès, parlez de la beauté de la vie, quelle qu’elle soit !

