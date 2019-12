Le Trésor de Notre-Dame de Paris exposé en juin 2020 à l’Hôtel-Dieu ?

Une exposition sur l’histoire de la cathédrale et sa fonction spirituel

Dans quelques mois, une partie du Trésor de Notre-Dame, toujours abritée dans les réserves du Louvre depuis l’incendie du 15 avril dernier , sera présentée dans une exposition consacrée à Notre-Dame de Paris. Celle-ci se tiendra à l’Hôtel-Dieu à Paris qui a accepté de mettre à disposition des espaces pour accueillir l’exposition. Si la date précise n’a pas encore été validée, cette grande exposition tant attendue devrait ouvrir ses portes vers le mois de juin 2020.

« Pendant plusieurs années, Notre-Dame de Paris ne sera plus accessible au grand public », déplore Laurent Prades, régisseur de la cathédrale. « Il nous semblait donc évident de proposer une exposition d’envergure sur la cathédrale pour raconter l’histoire de construction, sa fonction, son message chrétien. Cette grande exposition sera également l’occasion de présenter une partie du Trésor de Notre-Dame qui a été mis à l’abri dans les réserves du Louvre après l’incendie », précise-t-il. Si tout ne pourra pas être présenté en raison de l’ampleur des collections, Laurent Prades assure que les plus belles pièces seront exposées : tableaux, mobiliers liturgiques, orfèvrerie… Des œuvres relatives à Notre-Dame issues des collections permanentes d’autres musées, comme celui du Louvre et de Cluny, devraient également rejoindre l’aventure pour offrir une présentation la plus complète de l’histoire de la cathédrale. « Pour assurer le fil conducteur de l’exposition, nous avons fait appel à un commissariat scientifique composé de spécialistes éminents », assure-t-il.

Si les organisateurs avaient souhaité, au préalable, voir le projet se concrétiser dès le mois d’avril, à l’occasion du premier anniversaire de l’incendie, l’ampleur du projet a obligé les équipes a repousser l’exposition au mois de juin 2020. « Notre challenge est de monter cette exposition en six mois alors qu’il nous faudrait au moins trois ans pour réaliser ce type d’exposition. Le délai pour le mois d’avril aurait été trop juste, nous prévoyons donc une ouverture pour le mois de juin qui concorderait, idéalement, avec la date de la dédicace de Notre-Dame », précise Laurent Prades.

Car l’ampleur du chantier est colossal. Si l’Hôtel-Dieu a accepté de fournir des espaces d’exposition, les lieux ne sont cependant pas encore adaptés pour accueillir en toute sécurité les œuvres. « Nous allons devoir penser au réaménagement des espaces, au système de sécurité, à l’accueil du public. Ce ne sont pas des lieux prévus pour ce type d’évènement à la base. Il y a beaucoup de travaux à faire et des démarches administratives et juridiques à valider », précise le régisseur. Si la durée de l’exposition n’est pas encore déterminée, elle devrait se prolonger jusqu’à fin 2022 ou 2023 selon la disponibilité des espaces.

