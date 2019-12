Or, la peur est bien souvent « source de conflit », affirme le Saint-Père. « Toute situation de menace alimente le manque de confiance et le repli sur soi », estime-t-il. Les diverses craintes renforcent la « fragilité des rapports » et le risque de violence dans « un cercle vicieux qui ne conduira jamais à une relation de paix ». En ce sens, « la dissuasion nucléaire ne peut que créer une sécurité illusoire ».

Par conséquent, personne ne peut prétendre « maintenir la stabilité mondiale par la peur de l’anéantissement », indique le chef de l’Église catholique. « Plus que jamais instable », l’actuel équilibre est suspendu au bord du « gouffre nucléaire » et enfermé dans les « murs de l’indifférence ». Cette situation engendre les « drames de l’exclusion de l’homme et de la Création » alors que les dirigeants devraient poursuivre à l’inverse une « réelle fraternité », basée sur la « commune origine divine » et exercée dans le dialogue et la confiance réciproques.

La paix, « un édifice sans cesse à construire »

Prenant à témoin les bombardements atomiques de Hiroshima et de Nagasaki au Japon en 1945, ainsi que les récits qu’en ont fait les survivants, le Pape invite à maintenir vivante « la flamme de la conscience collective ». La mémoire, explique-t-il, est « l’horizon de l’espérance ». Cette vertu, déclare-t-il par ailleurs, permet de se mettre en chemin et donne des « ailes pour aller de l’avant », même lorsque les obstacles semblent insurmontables.

Lire aussi : Les propos du pape François sur le nucléaire, une rupture ?

« Le monde n’a pas besoin de paroles creuses, mais de témoins convaincus, d’artisans de paix ouverts au dialogue sans exclusions ni manipulations », souligne-t-il encore. On ne peut parvenir vraiment à la paix que par un « dialogue convaincu », une écoute réciproque et par la recherche de la vérité « au-delà des idéologies et des opinions diverses ». La paix, insiste-t-il, est « un édifice sans cesse à construire », un chemin à parcourir de manière collective à la recherche du bien commun et dans le respect du droit et de la parole donnée. Ce processus est un « travail patient » qui dure dans le temps, note-t-il. « Le chemin de la réconciliation exige patience et confiance. On n’obtient pas la paix si on ne l’espère pas ».

Pour y parvenir, pointe l’évêque de Rome, il s’agit « d’abandonner le désir de dominer les autres et d’apprendre à se regarder réciproquement comme des personnes, comme des enfants de Dieu, comme des frères ». La « culture de la rencontre » doit remplacer selon lui la « culture de la menace ». Seule la voie du respect pourra « rompre la spirale de la vengeance et entreprendre le chemin de l’espérance ».

Lire aussi : Arme nucléaire : ce que l’Église enseigne