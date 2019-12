Notre-Dame jour par jour : l’hommage gourmand d’une paroisse américaine

Une paroissienne de l’église de Weston (Missouri) a fait les gros titres ces derniers jours dans le Missouri. Pour rendre hommage à Notre-Dame, dont le dramatique incendie a ébranlé au-delà de nos frontières , Lisa Stiffler a décidé de réaliser la cathédrale en pain d’épices.

Une idée qui lui a été soufflée par le prêtre de sa paroisse, le père Steven Rogers. En tout, il aura fallu 600 heures, plusieurs centaines de pains d’épices et 450 pièces différentes pour réaliser cette cathédrale sucrée de deux mètres de haut. Aidée par plusieurs boulangers, Lisa s’est appuyée sur un modèle 3D de Notre-Dame pour s’approcher au plus près de la réalité. Des poignées de porte aux contreforts, les détails ne manquent pas. Pour les balustrades, la petite équipe a utilisé des bretzels, du chocolat pour les gargouilles ou encore des bonbons fondus de la marque Jolly Ranchers pour réaliser la centaine de vitraux. Et pour illuminer le tout, 500 lumières LED ont été ajoutées.

Ce n’est pas la première fois que Lisa se lance dans la réalisation d’un monument en pain d’épices. Il y a trois ans, elle a crée une réplique de sa propre église, la Holy Trinity à Weston, mais aussi une impressionnante réplique de la basilique Saint-Pierre. Avec le drame de Notre-Dame de Paris, Lisa a naturellement voulu rendre hommage à l’une des plus belles cathédrales du monde.

