L’Avent avec Aleteia #jour 2 : noter ses trois « petits plaisirs » du jour

Exercer n’est pas un mot choisi au hasard. La gratitude se pratique facilement, sans effort et avec joie à condition de s’y entraîner régulièrement. « Si vous voulez acquérir la vertu de gratitude, il est nécessaire de répéter une multitude de fois de petits exercices, pour que celle-ci s’imprime en vous, un peu comme la musculation », compare le père Lionel Dalle, auteur du livre Le miracle de la gratitude (Emmanuel). Les « trois kifs par jour » sont un exemple de petit exercice que vous pouvez commencer dès aujourd’hui : notez, sur un carnet qui deviendra votre « carnet de gratitude », les trois plus beaux moments de la journée, soit trois raisons de ressentir de la gratitude.

L’objectif est de relire ces moments selon trois étapes : se souvenir, ressentir et remercier. Cela peut être la température parfaite de votre thé ce matin, ce déjeuner sympathique avec vos amis ou la beauté d’un paysage. Dans tous les cas, prenez le temps de vous émerveiller et de vous laisser habiter par la gratitude. Vient ensuite le moment de remercier l’auteur de ses bienfaits. Cette attitude transforme notre manière de voir le monde, nous sommes plus enclins à remarquer les cadeaux qui nous sont faits chaque jour. Elle transforme également nos relations avec notre entourage et avec Dieu. « En nous tournant davantage vers les autres et vers Dieu, la gratitude nous rend meilleurs », remarque Lionel Dalle. Alors exerçons-nous, durant ce temps de l’Avent, afin qu’à Noël notre cœur soit prêt à rendre pleinement grâce pour la naissance du Sauveur.

