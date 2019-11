Avent avec Aleteia #jour 1 : « Demeurer là comme une statue », c’est déjà prier

Même si on est convaincu que la prière est le premier et le meilleur chemin d’accès à Dieu, il est parfois difficile, dans la vie quotidienne, de laisser une place régulière et suffisante à l’oraison. Et lorsque, ô victoire, on réussit à allouer quelques précieuses minutes à la prière, nos pensées ont rapidement tendance à s’éloigner du Christ.

Cependant, saint François de Sales se montre rassurant : même dans ce cas, nous offrons quelque chose à Dieu, à commencer par notre faiblesse. Offrons-lui notre incapacité à se concentrer, c’est un premier élan vers Lui. Un début de conversation. Demeurer avec Dieu « comme une statue », ce n’est pas rien. L’auteur de L’Introduction à la vie dévote rappelle que les statues ornent les palais des princes, pour décorer, pour faire joli, pour amuser « la vue du prince ». C’est justement à cette fonction qu’il nous invite dans un premier temps : demeurer comme une statue, en présence de Dieu, et Le laisser agir et nous rejoindre.

« Vous ne faîtes rien, ce me dites-vous, en l’oraison. Mais qu’est-ce que vous y voudriez faire sinon ce que vous y faîtes, qui est de présenter et représenter à Dieu votre néant et votre misère ? C’est la plus belle harangue que nous fassent les mendiants que d’exposer à notre vue leurs ulcères et nécessités. Mais quelquefois encore ne faîtes-vous rien de tout cela, comme vous me dites, mais vous demeurez là comme un fantôme et une statue. Eh bien, ce n’est pas peu que cela. Dans les palais des princes et des rois, on met des statues qui ne servent qu’à récréer la vue du prince : contentez-vous donc de servir de cela en la présence de Dieu, il animera cette statue quand il lui plaira ». (Lettre à la présidente Brûlart, mars 1605)

Pour saint François de Sales, l’oraison ne consiste qu’à se tenir en présence de Dieu. Un temps gratuit pendant lequel Dieu s’adresse au cœur de chacun et déverse son amour. Ainsi, l’amour de Dieu reçu dans la prière anime chaque instant et chaque geste de la vie quotidienne. Une source bienvenue pendant ce temps de l’Avent.

